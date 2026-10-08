Jolt Capital renforce son implantation au Japon

(Zonebourse.com) - Jolt Capital, société de capital-investissement spécialisée dans les entreprises européennes de deeptech en forte croissance, annonce la création de sa filiale Jolt Capital K.K. et l'ouverture de bureaux à Tokyo. Cette nouvelle implantation s'accompagne de la nomination de Yasuaki Mori, ancien PDG d'Infineon Technologies Japan, au poste d'Operating Partner.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de développement de Jolt Capital au Japon, engagée en septembre 2024 avec le recrutement d'Akira Okada, puis renforcée en juin 2026 par l'arrivée de Tomohiko Tanaka. Elle vise à consolider les partenariats avec les acteurs technologiques, industriels et financiers japonais, à identifier de nouvelles opportunités d'investissement et à accompagner l'expansion des entreprises européennes de son portefeuille en Asie.

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie technologique, Yasuaki Mori contribuera à cette stratégie. Il a notamment dirigé Infineon Technologies Japan pendant près de 17 ans, période durant laquelle le chiffre d'affaires de la filiale est passé d'environ 100 à 900 millions de dollars.

A travers cette implantation, Jolt Capital entend également tirer parti du potentiel de l'écosystème japonais de la deeptech pour développer de nouveaux partenariats industriels et préparer de futures levées de fonds.

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