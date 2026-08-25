Jolt Capital recrute Jean-Marc Ollagnier, ancien dirigeant d'Accenture

(Zonebourse.com) - Jolt Capital annonce la nomination de Jean-Marc Ollagnier au poste d'Operating Partner. Après 40 ans de carrière chez Accenture, où il a notamment été CEO EMEA, directeur mondial de l'activité Énergie et Ressources naturelles et Directeur Général France et Benelux, il rejoint la société d'investissement spécialisée dans les scaleups deeptech pour accompagner les entreprises de son portefeuille dans leurs enjeux de croissance et de transformation

Fort de son expérience de dirigeant international, Jean-Marc Ollagnier apportera son expertise en matière de transformation technologique, de digital et d'intelligence artificielle. Aux côtés des équipes d'investissement de Jolt Capital, il conseillera les dirigeants des participations du fonds sur l'accélération de leur développement, l'adoption de nouvelles technologies et l'évolution de leurs modèles économiques.

Au cours de sa carrière chez Accenture, il a accompagné de grands groupes internationaux dans leurs transformations stratégiques et technologiques et participé au virage du cabinet vers le digital, l'intelligence artificielle et le développement durable.

Il s'est également impliqué dans plusieurs initiatives internationales auprès des Nations Unies, du World Economic Forum, de l'Union européenne et du World Business Council for Sustainable Development.

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