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Jolt Capital nomme Amedeo D’Angelo operating partner
information fournie par AOF 13/04/2026 à 11:25

(AOF) - La société de capital-investissement spécialisée dans le financement growth deeptech renforce son dispositif opérationnel avec l'arrivée d'Amedeo D'Angelo en tant qu'operating partner.

Fort de plus de 45 ans d'expérience internationale dans les semi-conducteurs, les cartes à puce, la cybersécurité et les paiements, il mettra son expertise stratégique et opérationnelle au service du développement du portefeuille.

Au cours de sa carrière, Amedeo D'Angelo a dirigé et transformé plusieurs entreprises cotées et non cotées, parmi lesquelles Verimatrix, Ingenico, Samsung Semiconducteurs Europe, Gemplus Card International et Oberthur Card Systems (aujourd'hui Idemia). Il a piloté plus de 20 opérations de croissance externe (acquisitions, cessions et carve-outs) à l'échelle mondiale et siégé à 13 conseils d'administration, dont sept en tant que président.

Il a notamment exercé les fonctions de président exécutif de Linxens, spécialiste des connecteurs et puces pour cartes à puce, ainsi que de président d'IntelCav au Brésil. Par ailleurs, il a conseillé plusieurs fonds de private equity, dont Francisco Partners, One Equity Partners, CVC, Astorg et Jolt Capital.

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