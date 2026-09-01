Jollibee indique qu'il envisage de choisir Hong Kong plutôt que les États-Unis pour l'introduction en bourse de sa filiale internationale

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Le géant philippin de la restauration rapide Jollibee Foods Corp JFC.PS a annoncé mardi son intention de scinder ses activités internationales et de les introduire en bourse à Hong Kong, abandonnant ainsi ses projets antérieurs d'introduction en bourse aux États-Unis .

Voici quelques détails supplémentaires:

* Jollibee Foods a indiqué que la scission de sa branche internationale, Jollibee Foods Corporation International, avançait comme prévu en vue de sa scission et de son introduction en bourse.

* L'enseigne de restauration rapide prévoit désormais une cotation à Hong Kong, invoquant sa présence actuelle dans ce pays et la notoriété de sa marque en Asie.

* “La Bourse de Hong Kong (HKEX) offre également un accès à un large éventail d’investisseurs mondiaux et régionaux, ce qui en fait un lieu particulièrement adapté pour soutenir une entreprise dont les ambitions s’étendent bien au-delà de l’Asie, notamment avec une croissance continue en Amérique du Nord”, a déclaré Jollibee.

* Hong Kong est devenue cette année l’une des places boursières les plus actives au monde en matière de nouvelles introductions en bourse, l’amélioration du sentiment des investisseurs et la forte demande encourageant les entreprises technologiques et manufacturières à lever des capitaux.

* Au premier semestre 2026, les nouvelles introductions en bourse à Hong Kong ont totalisé environ 22,45 milliards de dollars, soit une hausse de près de 57 % par rapport à l’année précédente, marquant ainsi le début d’année le plus actif pour la ville depuis cinq ans, selon les données de LSEG.

* Jollibee a également nommé son actuel directeur financier et responsable des risques, Richard Chong Woo Shin, au poste de directeur général de JFCI.