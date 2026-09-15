Johnson s'oppose à un moratoire sur l'IA, estimant que cela donnerait un avantage concurrentiel à la Chine

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(Johnson s'exprime sur la réunion à la Maison Blanche consacrée à l'IA: des mesures de protection sont envisageables (paragraphes 4 à 7)

Le président de la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson, a déclaré mardi qu’il ne pouvait y avoir de moratoire sur le développement de l’intelligence artificielle sans perdre l’avantage concurrentiel face à la Chine, et que les entreprises du secteur de l’IA pouvaient s’autoréguler.

“Elles peuvent s’autoréguler. Elles n’ont pas besoin que le gouvernement leur dise de ralentir. Si elles veulent ralentir, elles n’ont qu’à le faire”, a déclaré M. Johnson aux journalistes. “Nous ne pouvons pas instaurer de moratoire sur le développement de l’IA, d’accord? Car alors, nous perdrions notre avantage face à la Chine, ce qui aurait de graves implications en matière de sécurité nationale pour chaque famille américaine.”

M. Johnson s’est dit convaincu que l’IA ferait l’objet de discussions entre le président Donald Trump et le président chinois Xi Jinping lors de leur rencontre à Washington à la fin du mois.

“Je suis sûr qu’ils doivent, vous savez, se tenir mutuellement informés et prendre des engagements l’un envers l’autre”, a déclaré M. Johnson, rejetant l’idée d’une agence transnationale chargée de réglementer l’IA.

M. Johnson a indiqué avoir parlé à M. Trump lundi soir et qu’ils convoquaient les dirigeants des fournisseurs d’IA – “tous les grands noms que vous connaissez” – à la Maison Blanche dans le courant de la semaine prochaine pour une réunion importante.

L’approche visant à mettre en place des garde-fous pour l’IA doit être menée de manière équilibrée et réfléchie, a déclaré M. Johnson.

“Je pense qu’il faut des auditeurs indépendants. Je pense qu’il faut de la transparence de la part de ceux qui développent ces technologies. Je pense qu’il existe des idées vraiment importantes qui peuvent servir de garde-fous”, a-t-il déclaré.