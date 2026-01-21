Johnson & Johnson vise les 100 milliards de dollars de ventes en 2026
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 12:55
Johnson & Johnson a enregistré un résultat net publié de 26 804 MUSD pour l'année 2025, en hausse de 90,6% par rapport à 2024, soit un bénéfice par action (BPA) dilué de 11,03 USD ( 90,5%).
Sur une base ajustée, qui exclut l'amortissement des actifs incorporels et les éléments spéciaux, le bénéfice net ressort 26 215 MUSD, en progression de 8,1%, avec un BPA de 10,79 USD, en hausse de 8,1%. Ces deux indicateurs incluent un impact négatif de 0,10 USD lié à l'acquisition d'Halda Therapeutics.
Le chiffre d'affaires annuel du laboratoire s'établit à 94 193 MUSD (légèrement supérieur aux attentes), en progression de 6% en données publiées. À taux de change constant, la croissance opérationnelle est de 5,3%, et de 4,2% en données ajustées (hors effet devises et périmètre). Le Free Cash Flow est estimé à environ 19 700 MUSD, contre 19 842 MUSD un an plus tôt.
Par segment, la division Innovative Medicine a généré 60 401 MUSD de chiffre d'affaires annuel, en croissance ajustée de 4.1%, tirée par l'oncologie (notamment DARZALEX, CARVYKTI, RYBREVANT), l'immunologie et les neurosciences, malgré l'impact négatif de STELARA. MedTech progresse de 4,3% en ajusté, à 33 792 MUSD, soutenue notamment par les ventes en électrophysiologie et en chirurgie cardiovasculaire.
Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires atteint 24 564 MUSD, en hausse de 9,1% en publié, avec une croissance opérationnelle ajustée de 6,1%.
"2025 a été une année tremplin pour Johnson & Johnson, alimentée par le portefeuille et le pipeline les plus solides de notre histoire. L'année passée a marqué le début d'une nouvelle ère de croissance accélérée, portée par des innovations médicales qui transforment la vie des patients dans nos six domaines clés", a commenté Joaquin Duato, le président-directeur général.
Pour 2026, Johnson & Johnson anticipe un chiffre d'affaires publié compris entre 100 et 101 MdUSD, soit une croissance de 6,7% au point médian. Le BPA ajusté est attendu entre 11,43 USD et 11,63 USD, en progression de 6,9% au point médian.
Le titre subit quelques prises de bénéfices après cette publication : il recule de près de 2% en préouverture à New York.
