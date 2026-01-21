 Aller au contenu principal
Johnson & Johnson vise les 100 milliards de dollars de ventes en 2026
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 12:55

Le géant de la santé a publié des résultats annuels marqués par un doublement de son bénéfice net publié et une accélération de ses ventes au quatrième trimestre. Porté par sa dynamique en oncologie et le renforcement de son pôle technologique, le groupe compte bien poursuivre sa croissance en 2026.

Johnson & Johnson a enregistré un résultat net publié de 26 804 MUSD pour l'année 2025, en hausse de 90,6% par rapport à 2024, soit un bénéfice par action (BPA) dilué de 11,03 USD ( 90,5%).

Sur une base ajustée, qui exclut l'amortissement des actifs incorporels et les éléments spéciaux, le bénéfice net ressort 26 215 MUSD, en progression de 8,1%, avec un BPA de 10,79 USD, en hausse de 8,1%. Ces deux indicateurs incluent un impact négatif de 0,10 USD lié à l'acquisition d'Halda Therapeutics.

Le chiffre d'affaires annuel du laboratoire s'établit à 94 193 MUSD (légèrement supérieur aux attentes), en progression de 6% en données publiées. À taux de change constant, la croissance opérationnelle est de 5,3%, et de 4,2% en données ajustées (hors effet devises et périmètre). Le Free Cash Flow est estimé à environ 19 700 MUSD, contre 19 842 MUSD un an plus tôt.

Par segment, la division Innovative Medicine a généré 60 401 MUSD de chiffre d'affaires annuel, en croissance ajustée de 4.1%, tirée par l'oncologie (notamment DARZALEX, CARVYKTI, RYBREVANT), l'immunologie et les neurosciences, malgré l'impact négatif de STELARA. MedTech progresse de 4,3% en ajusté, à 33 792 MUSD, soutenue notamment par les ventes en électrophysiologie et en chirurgie cardiovasculaire.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires atteint 24 564 MUSD, en hausse de 9,1% en publié, avec une croissance opérationnelle ajustée de 6,1%.

"2025 a été une année tremplin pour Johnson & Johnson, alimentée par le portefeuille et le pipeline les plus solides de notre histoire. L'année passée a marqué le début d'une nouvelle ère de croissance accélérée, portée par des innovations médicales qui transforment la vie des patients dans nos six domaines clés", a commenté Joaquin Duato, le président-directeur général.

Pour 2026, Johnson & Johnson anticipe un chiffre d'affaires publié compris entre 100 et 101 MdUSD, soit une croissance de 6,7% au point médian. Le BPA ajusté est attendu entre 11,43 USD et 11,63 USD, en progression de 6,9% au point médian.

Le titre subit quelques prises de bénéfices après cette publication : il recule de près de 2% en préouverture à New York.

