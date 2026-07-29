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Johnson & Johnson revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 23:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Johnson & Johnson JNJ.N a revu à la baisse mercredi ses prévisions de bénéfices pour 2026, invoquant l'impact financier combiné de son acquisition récemment finalisée de Firefly Bio et d'un partenariat stratégique avec Sail Biomedicines.

Le géant de la santé table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 10,96 et 11,11 dollars pour l'ensemble de l'exercice, contre une prévision antérieure de 11,60 à 11,75 dollars.

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