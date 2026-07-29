Johnson & Johnson revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026

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Johnson & Johnson JNJ.N a revu à la baisse mercredi ses prévisions de bénéfices pour 2026, invoquant l'impact financier combiné de son acquisition récemment finalisée de Firefly Bio et d'un partenariat stratégique avec Sail Biomedicines.

Le géant de la santé table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 10,96 et 11,11 dollars pour l'ensemble de l'exercice, contre une prévision antérieure de 11,60 à 11,75 dollars.