Johnson & Johnson : ouverture d'une unité de production en Caroline du Nord
information fournie par AOF 21/08/2025 à 14:05

(AOF) - Johnson & Johnson annonce l'ouverture d'une unité de production de plus de près de 15 000 m2 sur le site biopharmaceutique de Fujifilm à Holly Springs (Caroline du Nord). Il s'agit d'un engagement de 2 milliards de dollars sur 10 ans qui doit permette de créer quelque 120 emplois dans l'État et accroître les capacités de fabrication. Dans les mois à venir, la société a également l’intention de partager les plans pour des installations de fabrication avancées supplémentaires aux États-Unis ainsi que l’expansion des sites américains actuels.

" Ces plans renforcent le leadership de Johnson & Johnson dans la fourniture de solutions de soins de santé de pointe et permettront à la société de fabriquer la grande majorité de ses médicaments avancés aux États-Unis pour répondre aux besoins des patients américains ", explique l'entreprise pharmaceutique américaine.

En mars, la société a annoncé qu'elle investira 55 milliards de dollars pour soutenir les investissements dans le secteur manufacturier, la recherche-développement et la technologie aux États-Unis au cours des quatre prochaines années.

