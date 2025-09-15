Johnson & Johnson lance un nouveau cathéter en Europe
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 16:01
Le dispositif, doté d'un émetteur unique placé à l'extrémité du cathéter, présente un profil de sécurité et d'efficacité comparable aux cathéters IVL existants.
La PAD touche environ 230 millions de personnes dans le monde, dont 15 millions en Europe. Sa forme la plus sévère, l'ischémie chronique menaçant le membre (CLTI), entraîne un taux d'amputation de 40% à un an et une mortalité de 50% à cinq ans.
Le Dr Narayanan Thulasidasan, consultant en radiologie interventionnelle à Londres, souligne que le cathéter aide à traiter des lésions 'incrossables' difficiles d'accès sous le genou. Le Dr Ashish Patel ajoute que cette innovation comble une lacune critique dans la prise en charge de la CLTI.
Nick West, directeur médical de Shockwave Medical, précise que le développement du dispositif s'appuie sur les retours des praticiens afin de renforcer une offre IVL couvrant l'ensemble de l'anatomie périphérique.
Valeurs associées
|177,720 USD
|NYSE
|-0,20%
