Johnson & Johnson : hausse du chiffre d'affaires au 1er trimestre, baisse du BPA estimée

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13 avril - ** Les actions de la société pharmaceutique et d'équipements médicaux Johnson & Johnson JNJ.N ont baissé de 0,6% lundi, le rapport financier du 1er trimestre étant attendu avant l'ouverture du marché mardi

** Les analystes estiment un BPA ajusté de 2,66 $ contre 2,77 $ au T1 2025 sur un chiffre d'affaires de 23,63 milliards de dollars contre 21,89 milliards de dollars au trimestre précédent, selon les données de LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, le BPA de JNJ a été battu à chaque fois, tandis que le chiffre d'affaires a été atteint ou battu 7 fois ** En janvier, JNJ avait prévu des ventes et des bénéfices en 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street , même avec l'impact attendu de l'accord sur les prix des médicaments avec l'administration Trump et ~500 millions de dollars de droits de douane sur les dispositifs médicaux. À la mi-mars, un juge a rejeté l'attribution par un jury de 950 millions de dollars en dommages punitifs contre Johnson & Johnson en rapport avec ses produits à base de talc.

** JNJ s'est échangé pour la dernière fois autour de 236,96 $ contre un objectif médian de 244,50 $, en hausse par rapport à 240 $ il y a un mois, selon LSEG, qui indique 28 notations d'analystes: 5 " achat fort ", 12 " achat " et 11 " maintien

* Depuis le début de l'année, les actions de JNJ ont augmenté de 14 %, contre une baisse de 5 % pour le secteur de la santé de l'indice S&P 500 .SPXHC , et une baisse de 0,1 % pour le Dow Industrials .DJI .

** Les options JNJ impliquent une variation de 3,5 % pour les actions, dans un sens ou dans l'autre, d'ici vendredi; c'est plus que la variation moyenne du titre, le jour des résultats, de 2,0 %, au cours des huit derniers trimestres, selon Trade Alert