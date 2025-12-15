 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Johnson & Johnson condamné à verser 40 millions de dollars dans l'affaire du talc
information fournie par AOF 15/12/2025 à 14:43

(AOF) - Un jury de la Cour supérieure de Los Angeles a rendu un verdict infligeant une amende de 40 millions de dollars à Johnson & Johnson. Le procès concernait deux femmes ayant développé un cancer de l’ovaire après des décennies d’utilisation des poudres pour bébé à base de talc de la société. Au cours des quatre semaines de procès, le témoignage du Dr David Kessler, qui a dirigé l’autorité sanitaire américaine de 1990 à 1997, a été particulièrement important.

En se référant à des documents du groupe américain, David Kessler a indiqué que Johnson & Johnson savait que Johnson's Baby Powder contenait de l'amiante et avait intentionnellement mis en danger la santé publique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
211,695 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank