Johnson & Johnson condamné à verser 40 millions de dollars dans l'affaire du talc

(AOF) - Un jury de la Cour supérieure de Los Angeles a rendu un verdict infligeant une amende de 40 millions de dollars à Johnson & Johnson. Le procès concernait deux femmes ayant développé un cancer de l’ovaire après des décennies d’utilisation des poudres pour bébé à base de talc de la société. Au cours des quatre semaines de procès, le témoignage du Dr David Kessler, qui a dirigé l’autorité sanitaire américaine de 1990 à 1997, a été particulièrement important.

En se référant à des documents du groupe américain, David Kessler a indiqué que Johnson & Johnson savait que Johnson's Baby Powder contenait de l'amiante et avait intentionnellement mis en danger la santé publique.

AOF - EN SAVOIR PLUS