Johnson & Johnson annonce que le nipocalimab a été approuvé en Chine

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Le traitement à base de nipocalimab d' JNJ.N , filiale de Johnson & Johnson, destiné à traiter un type de trouble entraînant une faiblesse musculaire, a reçu l'autorisation de l'Administration nationale des produits médicaux de Chine, a annoncé jeudi le laboratoire pharmaceutique américain sur WeChat .

Ce médicament, acquis par J&J lors du rachat de Momenta pour 6,5 milliards de dollars en 2020, devrait générer des revenus colossaux et stimuler la croissance, comme l'a déjà rapporté Reuters.

Il a été approuvé en Chine pour le traitement des patients âgés de 12 ans et plus atteints d'une forme de myasthénie grave généralisée, une maladie auto-immune qui affaiblit les muscles squelettiques, en particulier ceux des yeux, de la bouche, de la gorge et des membres.

J&J a également obtenu l'autorisation de mise sur le marché pour ce médicament sur d'autres marchés, notamment aux États-Unis , au Brésil et au Japon .

Un porte-parole de J&J n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant le prix ou la date de lancement en Chine.

En Chine, d'autres laboratoires pharmaceutiques disposent de traitements approuvés contre la myasthénie grave généralisée, notamment Hansoh Pharmaceutical Group 03692.HK , Zai Lab 9688.HK et Argenx SE AGRX.BR .