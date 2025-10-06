Johnson Controls investit dans Accelsius
'Les solutions biphasées utilisent le 'changement de phase' du liquide à la vapeur pour évacuer la chaleur, ce qui permet une extraction de chaleur plus efficace avec une consommation d'énergie réduite', précise le groupe de technologies pour le bâtiment.
Les systèmes de refroidissement, qui représentent 30 à 40% de l'énergie totale d'un centre de données, sont essentiels à leur fonctionnement car ils permettent de maintenir efficacement et de manière fiable les puces à la température nécessaire.
Selon Johnson Controls, la technologie proposée par Accelsius permet de réaliser des économies d'exploitation de 35% par rapport au système monophasé directement sur puce et de réduire le coût total de possession de 8 à 17%.
