 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 968,42
-1,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Johnson Controls investit dans Accelsius
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 15:28

Johnson Controls annonce un investissement stratégique de plusieurs millions de dollars dans Accelsius, un leader de la technologie de refroidissement liquide biphasé directement sur puce pour les centres de données.

'Les solutions biphasées utilisent le 'changement de phase' du liquide à la vapeur pour évacuer la chaleur, ce qui permet une extraction de chaleur plus efficace avec une consommation d'énergie réduite', précise le groupe de technologies pour le bâtiment.

Les systèmes de refroidissement, qui représentent 30 à 40% de l'énergie totale d'un centre de données, sont essentiels à leur fonctionnement car ils permettent de maintenir efficacement et de manière fiable les puces à la température nécessaire.

Selon Johnson Controls, la technologie proposée par Accelsius permet de réaliser des économies d'exploitation de 35% par rapport au système monophasé directement sur puce et de réduire le coût total de possession de 8 à 17%.

Valeurs associées

JOHNSON CTR INT
110,600 USD NYSE +1,66%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • GE AEROSPACE : L'indécision domine
    GE AEROSPACE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 06.10.2025 16:08 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Une puce de Nvidia, aussi appelée GPU (Graphic processing unit), le 23 février 2024 ( AFP / JOEL SAGET )
    Puces: la concurrence s'anime derrière Nvidia dans la course à l'IA
    information fournie par AFP 06.10.2025 16:02 

    La révolution de l'intelligence artificielle (IA) générative a aiguisé les appétits des concurrents de Nvidia , qui cherchent à rattraper leur retard sur le géant des puces dédiées à l'IA. Inconnu du grand public il y a encore trois ans, Nvidia affiche aujourd'hui ... Lire la suite

  • Le siège de TotalEnergies, à la Défense. (Crédit: / Adobe Stock)
    TotalEnergies et Veolia renforcent leur coopération environnementale
    information fournie par Zonebourse 06.10.2025 15:53 

    TotalEnergies et Veolia indiquent avoir signé un protocole d'accord pour intensifier leur coopération dans la transition énergétique et l'économie circulaire, en ligne avec leurs démarches de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et d'empreinte ... Lire la suite

  • Un homme marche à Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en hausse, les yeux rivés sur l'IA
    information fournie par Reuters 06.10.2025 15:47 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, malgré le "shutdown" qui entre dans son sixième jour sans accord budgétaire en vue, alors que les investisseurs concentrent leur attention sur les valeurs de l'intelligence artificielle (IA). Dans les premiers échanges, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank