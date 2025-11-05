Johnson Controls dépasse son objectif de BPA annuel
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 14:45
Sur son seul 4e trimestre 2024-25, le groupe de technologies pour le bâtiment a engrangé un BPA ajusté de 1,26 dollar, pour des revenus en croissance de 3% à 6,4 milliards (+4% en organique).
'Notre leadership technologique en solutions de refroidissement et décarbonation des centres de données continue de nous distinguer, alors que les clients demandent de plus en plus de l'innovation révolutionnaire', explique son CEO Joakim Weidemanis.
Fort d'un carnet de commandes de 15 milliards de dollars, Johnson Controls anticipe pour l'exercice qui commence un BPA ajusté de l'ordre de 4,55 dollars et une croissance organique de ses revenus dans le milieu de la plage à un chiffre.
Valeurs associées
|119,095 USD
|NYSE
|+7,27%
A lire aussi
-
Après l'enquête judiciaire ouverte pour la vente de poupées sexuelles d'apparence enfantine, le gouvernement a décidé d'engager la suspension de la plateforme asiatique en ligne Shein qui a inauguré mercredi son premier magasin physique au monde au BHV. Le Premier ... Lire la suite
-
Au moins neuf personnes sont mortes dans l'accident d'un avion-cargo qui s'est écrasé mardi peu après son décollage de Louisville, dans le centre-est des Etats-Unis, a annoncé mercredi le gouverneur du Kentucky. "Kentucky, d'autres nouvelles déchirantes nous parviennent ... Lire la suite
-
Agrandir et améliorer le réseau ferroviaire à grande vitesse, et encourager la production de carburants "durables" pour les avions et les navires: la Commission européenne a dévoilé mercredi deux plans en faveur des transports décarbonés. Pour commencer, l'exécutif ... Lire la suite
-
Oddo BHF maintient sa recommandation à Surperformance avec un objectif de cours inchangé de 128 E après la publication des chiffres trimestriels. Le chiffre d'affaires a atteint 948 MEURe au 3ème trimestre, soit -2,1% et +3,1% à tcc. avec la Microbiologie à +2,2% ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer