Johnson Controls dépasse son objectif de BPA annuel
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 14:45

Johnson Controls est attendu en hausse sensible à Wall Street, après la publication de ses résultats annuels d'où ressort un BPA ajusté de 3,76 dollars, supérieur donc à sa dernière fourchette cible annuelle qui allait de 3,65 à 3,68 dollars.

Sur son seul 4e trimestre 2024-25, le groupe de technologies pour le bâtiment a engrangé un BPA ajusté de 1,26 dollar, pour des revenus en croissance de 3% à 6,4 milliards (+4% en organique).

'Notre leadership technologique en solutions de refroidissement et décarbonation des centres de données continue de nous distinguer, alors que les clients demandent de plus en plus de l'innovation révolutionnaire', explique son CEO Joakim Weidemanis.

Fort d'un carnet de commandes de 15 milliards de dollars, Johnson Controls anticipe pour l'exercice qui commence un BPA ajusté de l'ordre de 4,55 dollars et une croissance organique de ses revenus dans le milieu de la plage à un chiffre.

Valeurs associées

JOHNSON CTR INT
119,095 USD NYSE +7,27%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com.

