John Elkann, de Stellantis, demande à l'UE d'autoriser l'étalement sur 5 ans des objectifs de réduction des émissions automobiles pour 2030

Le président de Stellantis

STLA.MI , John Elkann, a exhorté lundi la Commission européenne à accorder plus de flexibilité aux constructeurs automobiles en matière d'objectifs d'émissions, estimant que les objectifs intermédiaires fixés pour 2030 devraient être répartis sur plusieurs années.

John Elkann a déclaré dans une interview accordée à Politico que l'industrie devrait être autorisée à atteindre les objectifs sur une période de cinq ans allant de 2028 à 2032, reflétant un arrangement similaire que la Commission a fait pour un objectif de 2025 qu'elle a accepté plus tôt cette année d'étaler sur la période 2025-2027.

La proposition s'appliquerait à la fois aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers. Il a toutefois ajouté que les véhicules utilitaires légers devraient être réglementés séparément, avec des objectifs de réduction des émissions de carbone différents.

Le président de Stellantis a également réitéré ses propositions, notamment celle d'un vaste programme de mise à la casse visant à retirer des routes européennes les voitures les plus anciennes et les plus polluantes, ce qui contribuerait à réduire les émissions et à stimuler la croissance, grâce à des mesures incitatives visant à rendre moins chers les véhicules en vente dans la région.

Dans l'interview, John Elkann a déclaré que Stellantis ne cherchait pas à modifier l'objectif de l'UE d'atteindre zéro émission de gaz d'échappement pour les nouvelles voitures en 2035, mais qu'il souhaitait que les hybrides rechargeables, les prolongateurs d'autonomie et les carburants alternatifs restent disponibles au-delà de cette date.

John Elkann a exhorté la Commission à inclure tous ces changements dans le paquet de propositions qu'elle devrait présenter plus tard cette année dans le cadre de sa révision prévue de la réglementation de l'UE sur les émissions de carbone pour l'industrie automobile.