Fort de bénéfices et de ventes en progression au 3e trimestre 2025-2026, John Deere resserre à la hausse ses prévisions de bénéfice net annuel et estime que 2026 marquera "le point bas du cycle actuel du marché des équipements agricoles".

Le constructeur d'équipements agricoles et forestiers John Deere dévoile un bénéfice net en augmentation de 7% à 1,38 MdUSD au titre de son 3e trimestre comptable (clos le 2 août), soit 5,10 USD par action, pour des revenus en croissance de 5% à 12,61 MdsUSD.

"Nos résultats soulignent la solidité de notre activité, soutenue par la stabilité des conditions du marché américain, notre capacité à gérer une conjoncture plus difficile au Brésil et en Europe, ainsi que notre engagement à favoriser la réussite de nos clients", selon son PDG, John C. May.

Ainsi, le groupe basé dans l'Illinois resserre à la hausse sa fourchette cible de bénéfice net pour l'ensemble de son exercice 2025-2026, relevant la borne basse de 4,50 à 4,75 MdsUSD, tout en laissant la borne haute inchangée à 5 MdsUSD.

"En nous projetant dans l'avenir, nous continuons de penser que 2026 marquera le point bas du cycle actuel du marché des équipements agricoles", déclare John May, expliquant que la dynamique des commandes le renforce dans cette conviction.

"Les tendances observées dans les programmes de précommandes, l'amélioration des stocks de matériel d'occasion et l'adoption croissante de nos technologies de pointe nous confortent dans l'idée que Deere est idéalement positionné pour créer de la valeur à long terme", poursuit-il.