Joe Biden nomme l'ex-général Lloyd Austin à la tête du Pentagone

(Actualisé avec confirmation) WILMINGTON, Delaware, 8 décembre (Reuters) - Joe Biden a choisi le général à la retraite Lloyd Austin, qui supervisait les troupes américaines déployées au Moyen-Orient pendant le mandat de Barack Obama, comme secrétaire à la Défense, a confirmé mardi l'équipe de transition du président élu des Etats-Unis. Lloyd Austin va devenir le premier Afro-Américain à prendre la direction du Pentagone. "Avec des antécédents remarquables au long d'une carrière militaire s'étalant sur quatre décennies, le secrétaire désigné à la Défense Austin est un commandant extrêmement expérimenté aux multiples décorations qui a servi avec distinction à plusieurs des postes les plus importants du Pentagone", déclare l'équipe de transition dans un communiqué. Michelle Flournoy, ancienne haut fonctionnaire du département de la Défense, a été considérée comme la favorite pour le poste, une nomination qui aurait fait d'elle la première femme nommée à la tête du Pentagone. La nomination de Lloyd Austin devra être confirmée par le Congrès. Le processus pourrait donner lieu à des critiques de certains progressistes, du fait de la présence d'Austin au conseil d'administration de plusieurs entreprises dont le fabriquant d'armes Raytheon Technologies. Joe Biden a annoncé lundi qu'il nommerait le procureur général de Californie, Xavier Becerra, au poste de secrétaire à la Santé. (Eric Beech avec Trevor Hunnicutt et Doina Chiacu version française Jean Terzian et Henri-Pierre André)

