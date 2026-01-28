Joby Aviation perd de l'altitude après l'annonce d'un milliard de dollars d'actions et d'obligations convertibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions du fabricant de taxis aériens électriques Joby Aviation JOBY.N ont chuté de 12,3 % dans les échanges prolongés à 11,73 $, alors qu'il cherche à lever des capitaux ** La société JOBY, basée à Santa Cruz, en Californie, annonce des offres d'obligations convertibles (CBs) à échéance 2032 et d'actions ordinaires pour un produit brut prévu de 1 milliard de dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net des offres simultanées pour financer ses efforts de certification et de fabrication, se préparer à des opérations commerciales et à des fins générales

** Elle prévoit également d'utiliser une partie du produit des OC pour financer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour atténuer la dilution potentielle

** Morgan Stanley, Allen & Co et BofA sont les co-responsables de l'offre d'actions; Goldman Sachs rejoint le même trio en tant que co-responsable de l'offre d'obligations convertibles

** Les actions ont terminé en baisse de 0,7 % à 13,37 $. L'action a gagné environ 60% au cours de l'année écoulée

** 2 analystes sur 11 estiment que l'action est "achetée", 6 estiment qu'elle est "conservée" et 3 recommandent de la "vendre"; PT médian de 12,50 $, selon les données de LSEG