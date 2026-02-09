JO: Cizeron et Fournier Beaudry peuvent rêver d'or

Les Français Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron lors des Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milan, le 6 février 2026 ( AFP / WANG Zhao )

Quatre ans après l'or décroché à Pékin, Guillaume Cizeron peut rêver à un deuxième titre olympique en danse sur glace, avec sa nouvelle partenaire, Laurence Fournier Beaudry, puisqu'ils occupent la première place à l'issue de la rythmique, lundi aux JO de Milan Cortina.

. Patinage artistique: l'or à portée de main

Champion olympique en 2022 avec Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron espère conserver son titre avec sa nouvelle partenaire Laurence Fournier Beaudry. Le couple, constitué il y a un an, occupe la première place à l'issue du rythmique avec moins d'un point (0,46) d'avance sur les Américains Evan Bates/Madison Chock.

Leur "voguing", un style de danse urbaine axée sur les mouvements de bras, assorti d'un "gros challenge technique" a convaincu les juges de les placer en tête avec 90,18 pts, contre 89,72 au couple américain, triple champion du monde en titre. Tout se jouera lors de l'épreuve de danse libre, mercredi.

. "Plusieurs opérations" pour Vonn

L'Américaine Lindsey Vonn a annoncé souffrir d'une "fracture complexe du tibia (gauche) qui nécessitera plusieurs opérations". La star de 41 ans, qui a lourdement chuté dans la descente olympique dimanche, a déjà subi deux interventions chirurgicales depuis son transfert dans un hôpital de Trévise.

La championne olympique 2010 de descente, victorieuse 84 fois en Coupe du monde, tentait un incroyable pari en convoitant l'or après une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue fin janvier.

. Ski: la paire Allègre-Noël rate la médaille

Le skieur suisse Marco Odermatt lors des Jeux olympiques d'hiver à Bormio, Italie, le 7 février 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Nouveauté au programme des skieurs, le combiné par équipes (duo non mixte avec un descendeur et un slalomeur d'un même pays) a fait son entrée aux JO. Et les Bleus sont restés loin du podium.

Sixième temps à l'issue de la descente de Nils Allègre, ils ont finalement terminé cinquièmes, puisque Clément Noël, champion olympique de la spécialité en 2022, n'est pas parvenu à combler l'écart lors de la manche de slalom.

Cette nouvelle épreuve consacre une nouvelle fois le Suisse Franjo von Allmen, deux jours après son titre olympique en descente. Il a été porté par la performance de son partenaire Tanguy Nef, auteur du meilleur temps dans la manche de slalom.

Le N.1 mondial Marco Odermatt, au pied du podium en descente, décroche cette fois la médaille d'argent. Associé à Loïc Meillard, champion du monde en titre en slalom, le duo suisse partage la deuxième place et la médaille d'argent avec les Autrichiens Kriechmayr - Manuel Feller.

Les deux autres paires françaises Maxence Muzaton - Paco Rassat et Nils Alphand - Steven Amiez terminent respectivement en 15e et 16e positions.

. Hockey: encore perdu

Les joueuses de l'équipe de France de hockey se rassemblent avant un match lors des Jeux olympiques d'hiver à Milan, le 8 février 2026 ( POOL / Tao Xiyi )

Les hockeyeuses françaises quittent le tournoi olympique sur une quatrième défaite en autant de matches. Cette fois, c'est l'Allemagne qui s'est imposée (2-1, après prolongation).

Vingt-huit ans après l'entrée au programme olympique du hockey féminin, les Françaises participaient à leurs tout premiers Jeux. Presque toutes amateures et contraintes de jongler entre entraînement, études et travail, elles n'ont pas pu rivaliser contre des nations mieux structurées, malgré un courage et une abnégation évidents.

. Saut à ski: le podium s'envole pour Foubert

Le sauteur à skis Valentin Foubert est passé très proche d'un exploit avant d'échouer au pied du podium du concours sur petit tremplin, remporté par l'Allemand Philipp Raimund. Avec un total de 263,3 points, le Savoyard n'était pas loin de la troisième place (266 pts), mais a néanmoins réalisé la meilleure performance d'un Français aux Jeux dans les épreuves masculines de saut à skis. Le meilleur résultat remonte aux Jeux d'Albertville en 1992, avec Steve Delaup, sixième.