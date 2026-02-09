JO: Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry dans le bon tempo

Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry brillants en danse rythmique aux Jeux de Milan Cortina, le 9 février 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

Les patineurs français Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry ont créé une petite surprise lundi en remportant la danse rythmique, juste devant les Américains Madison Chock et Evan Bates, et confortent ainsi leurs chances de titre aux Jeux olympiques de Milan Cortina.

A Milan, Cizeron, champion olympique il y a quatre ans aux côtés de Gabriella Papadakis, tente le pari osé de décrocher l'or olympique avec une nouvelle partenaire.

A l'issue de leur danse rythmique, ils ont décroché 90,18 points, 0,46 point de plus que le duo américain, triple champion du monde, qui était plutôt attendu en tête.

Le titre sera attribué mercredi à l'issue de la danse libre et la lutte s'annonce très serrée pour l'or.

Dans la patinoire milanaise, la génération des millenials s'est régalée au cours d'une soirée qui se déroulait sur le thème imposé des années 1990. Ricky Martin, George Michael, les Spice Girls ou encore les Backstreet Boys ont ainsi résonné dans les enceintes de la Milano Ice Skating Arena.

Les Français avaient choisi eux le tube "Vogue" de Madonna pour défendre leurs chances avec une prestation inspirée du voguing, un style de danse urbaine, née dans les communautés LGBT+ de New York et axée sur les mouvements de bras, qui représentait un "gros challenge technique" de l'aveu même du couple.

- "Un très beau moment" -

Après avoir pu tester une dernière fois leur programme lors de l'épreuve par équipes, ils ont réussi à augmenter leur score de 2/10e par rapport à leur performance de vendredi, pour atteindre leur record personnel.

Le couple a enchaîné les portés, les séquences de pas et les twizzles avec fluidité et grâce, parvenant à "libérer" leurs nerfs, lui dans une combinaison noire, elle dans un corset rose évoquant le bustier conique de Madonna façon Jean-Paul Gaultier.

Laurence Fournier Beaudry et son partenaire Guillaume Cizeron lors de l'épreuve de danse rythmique aux Jeux de Milan Cortina, le 9 février 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"On est très heureux de notre score", a réagi Cizeron. "On voulait essayer de danser un maximum, se libérer ce soir et essayer d'apprécier le moment. On a eu beaucoup de soutien de la part du public, donc ça nous a fait vraiment chaud au cœur. C'était vraiment un très beau moment."

"Je pense qu'on a délivré la meilleure performance qu'on pouvait ce soir", même si tout "n'était pas à 100% parfait" selon le Clermontois.

Après leur performance, ils se sont emparés de la tête mais ont dû attendre le passage de 17 autres couples avant de connaître leur classement final.

Considérés comme leurs principaux rivaux pour l'or, les Américains Madison Chock et Evan Bates, au pied du podium olympique il y a quatre ans, passaient en dernière position.

- Quelques sifflets -

Leur prestation électrique sur la voix sensuelle de Lenny Kravitz leur a valu 89,72 points, légèrement en-dessous de leur record personnel établi vendredi (91,06). La différence s'est faite principalement sur la note technique (51,94 contre 51,54) et notamment sur une séquence de pas moins bien notée pour les Américains.

Dans une robe tigrée à paillettes, Chock était pourtant radieuse aux bras de son compagnon Evan Bates et leur final a enflammé la patinoire. Leur classement, lui, a provoqué quelques sifflets des spectateurs.

L'Américaine Madison Chock et son partenaire Evan Bates lors de l'épreuve de danse rythmique aux Jeux de Milan Cortina, le 9 février 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

"On est vraiment satisfaits de notre performance et on va continuer sur cette lancée", a toutefois assuré Madison Chock. "Il y a toujours match, on ne change rien, on est prêts. On se connaît et on connaît notre routine. Ça va aller!"

Après le premier acte de la compétition, les Français, qui ont pu compter sur le soutien d'une partie des hockeyeurs et des patineurs de vitesse tricolores venus en tribune, ont donc de quoi aborder la danse libre, leur traditionnel point fort, avec confiance.

"On est très ambitieux. On est venus ici pour gagner l'or. C'est une grande ambition", a assumé Laurence Fournier Beaudry.

L'autre duo français en lice, Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud, a également produit un programme réussi. Portés par Daft Punk, ils ont obtenu 82,25 points et pointent provisoirement en 8e position.