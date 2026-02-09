 Aller au contenu principal
Grâce à Mikautadze et Pépé, Villarreal conforte sa place dans le top 4
09/02/2026 à 23:22

Villarreal 4-1 Espanyol

Buts : Mikautadze (35 e ), Salinas (CSC, 41 e ), Pépé (50 e ) et Moleiro (55 e ) pour les locaux // Cabrera (88 e ) pour les visiteurs

La Liga a-t-elle trouvé un nouveau Nueve ? Ce n’est pas après ce sixième but de la saison de Georges Mikautadze qu’on va s’enflammer, mais c’est en tous cas grâce à cette belle reprise de volée que Villarreal a déroulé contre l’Espanyol et conforte sa place dans le top 4 de Liga. Les hommes de Marcelino García Toral reviennent à hauteur de l’Atlético de Madrid, alors que les Barcelonais restent surprenants sixièmes. Ils doivent quand même se réveiller : ils n’ont toujours pas gagné en 2026.…

UL pour SOFOOT.com

Sport
  • Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry brillants en danse rythmique aux Jeux de Milan Cortina, le 9 février 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )
    JO: Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry dans le bon tempo
    09.02.2026 23:58 

    Les patineurs français Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry ont créé une petite surprise lundi en remportant la danse rythmique, juste devant les Américains Madison Chock et Evan Bates, et confortent ainsi leurs chances de titre aux Jeux olympiques de ... Lire la suite

  • Pour sa 1ère, Kanté apprend à faire la fête avec les supporters de Fenerbahçe
    Pour sa 1ère, Kanté apprend à faire la fête avec les supporters de Fenerbahçe
    09.02.2026 23:43 

    Supermignon en Süperlig. Arrivé d’Arabie saoudite cet hiver après un p’tit imbroglio entre Al-Ittihad et Fenerbahçe, N’Golo Kanté a changé de club jaune, mais n’a pas oublié son sourire. Titulaire pour la première fois contre Gençlerbirliği, le milieu français ... Lire la suite

  • Les Français Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron lors des Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milan, le 6 février 2026 ( AFP / WANG Zhao )
    JO: Cizeron et Fournier Beaudry peuvent rêver d'or
    09.02.2026 23:27 

    Quatre ans après l'or décroché à Pékin, Guillaume Cizeron peut rêver à un deuxième titre olympique en danse sur glace, avec sa nouvelle partenaire, Laurence Fournier Beaudry, puisqu'ils occupent la première place à l'issue de la rythmique, lundi aux JO de Milan ... Lire la suite

  • Malgré un triplé de Diedhiou, Amiens remporte un match de dingue contre Clermont
    Malgré un triplé de Diedhiou, Amiens remporte un match de dingue contre Clermont
    09.02.2026 22:52 

    Amiens 4-3 Clermont Buts : Léautey (13 e ), Lo (32 e ), Kandil (39 e ) et Averlant (90 e ) pour les Picards // Diedhiou (8 e , 45 e +5 et 71 e ) pour les Auvergnats L’éternel Diedhiou ne suffit pas. Malgré un triplé de son grand attaquant sénégalais, le Clermont ... Lire la suite

