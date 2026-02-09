Grâce à Mikautadze et Pépé, Villarreal conforte sa place dans le top 4

Villarreal 4-1 Espanyol

Buts : Mikautadze (35 e ), Salinas (CSC, 41 e ), Pépé (50 e ) et Moleiro (55 e ) pour les locaux // Cabrera (88 e ) pour les visiteurs

La Liga a-t-elle trouvé un nouveau Nueve ? Ce n’est pas après ce sixième but de la saison de Georges Mikautadze qu’on va s’enflammer, mais c’est en tous cas grâce à cette belle reprise de volée que Villarreal a déroulé contre l’Espanyol et conforte sa place dans le top 4 de Liga. Les hommes de Marcelino García Toral reviennent à hauteur de l’Atlético de Madrid, alors que les Barcelonais restent surprenants sixièmes. Ils doivent quand même se réveiller : ils n’ont toujours pas gagné en 2026.…

UL pour SOFOOT.com