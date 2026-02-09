Pour sa 1ère, Kanté apprend à faire la fête avec les supporters de Fenerbahçe

Supermignon en Süperlig. Arrivé d’Arabie saoudite cet hiver après un p’tit imbroglio entre Al-Ittihad et Fenerbahçe, N’Golo Kanté a changé de club jaune, mais n’a pas oublié son sourire. Titulaire pour la première fois contre Gençlerbirliği, le milieu français a appris à célébrer une victoire au Sükrü Saraçoglu (3-1).

Aux côtés de Kerem Aktürkoğlu, double buteur du soir, et d’İsmail Yüksek, autre turc de l’effectif, NG s’est offert un premier tour de terrain tout sourire. Dans une vidéo publiée par bein sports , Yüksek, au club depuis 2022, semble lui apprendre la fête d’après-match, consistant en gros à lancer ses bras, à mettre son doigt devant sa bouche pour faire le silence, puis à hurler en cœur. « C’était une très bonne expérience. Les fans nous ont encouragés du début jusqu’à la fin du match. On est très heureux de partager cette victoire avec eux » , a-t-il réagi auprès de médias turcs. Après la folie à l’aéroport, l’ancien caennais a donc découvert la folie au stade.…

UL pour SOFOOT.com