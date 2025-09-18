JO 2026 de Milan Cortina: GL Events remporte un contrat de plus de 130 millions d'euros

Olivier Ginon, PDG de GL Events ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le groupe lyonnais d'évènementiel GL Events a annoncé jeudi avoir remporté un contrat de prestations de services pour les Jeux olympiques et paralympiques 2026 de Milan Cortina, pour un montant "représentant un volume d'activité supérieur à 130 millions d'euros".

Dans un communiqué, le groupe - concessionnaire depuis août dernier du Stade de France - indique que son offre a été retenue par le Comité d'Organisation des Jeux de Milan Cortina "pour l’aménagement de 20 sites olympiques et paralympiques, répartis sur les trois pôles de Milan, Cortina et Bormio".

"En tant que prestataire principal, le groupe mobilisera l’ensemble de ses expertises pour produire les études techniques, aménager les terrains et installer les infrastructures temporaires destinées à accueillir athlètes et spectateurs du monde entier dans des conditions optimales", est-il précisé.

Les équipes de GL Events seront notamment déployées sur les sites de l’arène de Santa Giulia à Milan pour les épreuves de hockey et de para-hockey sur glace, de Predazzo pour les épreuves de ski et de combiné nordique, ou encore à Cortina d’Ampezzo, pour les compétitions de ski alpin féminin, est-il détaillé.

"Ce contrat s’inscrit dans notre trajectoire de croissance, consolide notre confiance dans l’atteinte de nos objectifs annuels et réaffirme notre position de partenaire de référence pour les grands événements sportifs internationaux", s'est félicité Olivier Ginon, PDG de GL Events, cité dans le communiqué.

Les Jeux olympiques de Milan Cortina se tiendront du 6 au 22 février 2026, et les Jeux paralympiques du 6 au 15 mars.

En mai dernier, deux ans après le lancement de la procédure d'appel d'offres pour la concession du Stade de France, GL Events l'avait emporté face au consortium Vinci-Bouygues, qui était aux manettes de l'enceinte sportive depuis trente ans.