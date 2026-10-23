Jio, la société d'Ambani, devient l'introduction en bourse indienne la plus sollicitée avec 77 milliards de dollars d'offres

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(Refonte et mise à jour du paragraphe 5 avec les chiffres définitifs des souscriptions)

* Les grandes institutions, les petits investisseurs et les actionnaires se ruent sur l'opération

* Jio est valorisée à hauteur de 108,3 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des entreprises les plus chères d’Inde

* La société est dirigée par Akash, le fils aîné de Mukesh Ambani

* Meta et Google figurent parmi les investisseurs

par Aditya Kalra

Vendredi, les offres pour la première introduction en bourse du milliardaire Mukesh Ambani depuis 20 ans ont dépassé les 77 milliards de dollars, faisant de Jio Platforms JIOP.NS l'offre publique la plus souscrite d'Inde , surpassant ainsi l'émission de 2008 de Reliance Power, qui fait partie du groupe de son frère Anil.

L'introduction en bourse de l'activité de télécommunications et numérique d'Ambani est considérée comme un test de l'appétit des investisseurs pour les grandes introductions en bourse, à un moment où les actions liées à l'IA font l'objet d'une surveillance accrue.

Jio Platforms, dont le réseau mobile dessert plus de 500 millions d’utilisateurs en Inde, lance son introduction en bourse pendant la période des fêtes hindoues, considérée comme propice.

Cette introduction en bourse valorise Jio Platforms à hauteur de 108,3 milliards de dollars, ce qui pourrait en faire l’une des plus grandes entreprises indiennes en termes de capitalisation boursière dès l’ouverture des marchés mercredi.

Les souscriptions publiques à l’introduction en bourse ont dépassé de 22 fois le nombre d’actions proposées, portées par une forte demande de la part des investisseurs institutionnels et particuliers, des salariés et des actionnaires. Si les offres ont été largement placées près du plafond de la fourchette de prix, fixé à 1.119 roupies (11,79 dollars), la demande aura dépassé 51,5 milliards de dollars.

Ce chiffre s’ajoute aux offres des investisseurs phares tels que l’Abu Dhabi Investment Authority, BlackRock et Fidelity, qui ont soumis des offres totalisant 25,6 milliards de dollars pour les actions d’une valeur de 854 millions de dollars qui leur étaient réservées.

MOTEUR DE CRÉATION DE RICHESSE À LONG TERME

L'introduction en bourse de Jio Platforms a reçu plus de 13,8 millions de demandes, un record en Inde, a déclaré à Reuters un responsable de Reliance. L'introduction en bourse de 8,6 milliards de dollars du géant chinois des puces mémoire CXMT, la plus importante d'Asie cette année, avait attiré environ 9,4 millions de comptes.

« Il s’agit de la première introduction en bourse de Reliance depuis longtemps, ce qui suscite beaucoup d’exubérance et d’euphorie autour du titre », a déclaré Kranthi Bathini, stratège en actions chez WealthMills Securities.

Jio Platforms, dirigée par le fils aîné d’Ambani, Akash Ambani, compte parmi ses investisseurs de longue date Meta Platforms META.O et Google (Alphabet) GOOGL.O .

Son offre a été entièrement souscrite dans les deux heures qui ont suivi son ouverture mercredi, ce qui contraste avec la plupart des introductions en bourse indiennes, où les carnets de commande se remplissent généralement progressivement et où les investisseurs institutionnels attendent souvent les dernières heures pour placer leurs ordres.

Jio Platforms fait partie de Reliance Industries, une société souvent considérée par les investisseurs indiens comme un générateur de richesse à long terme, ses actions ayant enregistré un rendement d’environ 900 % depuis 2006, surpassant ainsi le rendement de 685 % de l’indice de référence Nifty, selon les données de LSEG.

FORT INTÉRÊT DES INVESTISSEURS

L’activité de télécommunications de Jio Platforms, lancée en 2016, a bouleversé le marché en proposant des services vocaux et de données gratuits, portant un coup à ses concurrents Bharti Airtel et Vodafone Idea. En termes de nombre de clients dans un seul pays, elle n’est désormais devancée que par China Mobile

600941.SS .

À la clôture de vendredi, la tranche institutionnelle de l’introduction en bourse avait été souscrite 70,55 fois, soulignant la forte demande des grands investisseurs. La tranche destinée aux particuliers a été couverte 2,7 fois, tandis que les offres des salariés et des actionnaires existants de Reliance ont atteint respectivement 2,93 et 7,6 fois le nombre d’actions proposées, selon les données.

Reliance a été fondée par Dhirubhai Ambani, le grand-père d’Akash Ambani, qui s’est constitué une vaste base d’investisseurs particuliers grâce à des rassemblements massifs d’actionnaires organisés à Mumbai dans les années 1980.

Le site web du conglomérat indique que son introduction en bourse en 1977 a contribué à populariser l’investissement, « inaugurant le culte des actions » en Inde.