Jimmy Kimmel d'ABC a déclaré que l'interview du candidat au Sénat Talarico ne serait pas diffusée sur la chaîne

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* L'interview de James Talarico sera diffusée jeudi sur YouTube, et non sur ABC

* Disney a intenté une action en justice en août pour empêcher l'examen anticipé des licences des chaînes ABC

* Stephen Colbert a déclaré que les avocats de CBS avaient transféré son entretien avec James Talarico sur YouTube en février

* La décision rendue en janvier par la FCC a mis fin à l’exemption relative au « temps d’antenne équivalent » pour les talk-shows diffusés en journée et en fin de soirée

* Les détracteurs affirment que les menaces pesant sur les licences ont un effet dissuasif sur la couverture médiatique, malgré les solides protections garanties par le Premier amendement aux chaînes de télévision

(Ajout d'un commentaire d'une commissaire Démocrate de la FCC aux paragraphes 9 et 10)

par David Shepardson

Jimmy Kimmel, animateur d’une émission-débat de fin de soirée d'ABC, a déclaré que l’interview du candidat démocrate au Sénat James Talarico sera diffusée jeudi sur YouTube et non lors de l’émission diffusée sur la chaîne, invoquant des menaces de la Commission fédérale des communications (FCC).

En janvier, la FCC, dirigée par les Républicains, a déclaré que les talk-shows télévisés diffusés en journée et en fin de soirée n’étaient plus considérés comme des programmes d’information “authentiques” exemptés des règles de temps d’antenne équitable, qui les obligent à accorder du temps d’antenne aux candidats adverses.

Jimmy Kimmel a fait remarquer que, depuis des décennies, les émissions-débats avaient toute latitude pour interviewer des candidats politiques sans être soumises à ces règles.

Talarico se présente au Texas contre le procureur général Républicain Ken Paxton, dans une élection qui pourrait déterminer le contrôle du Sénat américain en novembre.

Kimmel a rappelé qu’il avait déjà interviewé le président américain Donald Trump alors qu’il était candidat en 2016.

“Maintenant qu’il est président, sa FCC m’a menacé, a menacé notre émission, a menacé notre chaîne ABC, nos filiales et nos stations locales, sur la base de simples décisions éditoriales traditionnelles: des choix d'invités qui, semble-t-il, ne leur plaisent pas”, a déclaré Kimmel lors de l’émission de mercredi.

ABC n’a pas souhaité faire de commentaire. La FCC n’a pas réagi dans l’immédiat.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a ordonné en avril un réexamen anticipé des huit chaînes ABC détenues par Disney , alors même que le renouvellement de leurs licences n’était pas prévu avant octobre 2028. Avant avril, la FCC n’avait pas ordonné de réexamen anticipé depuis plus de 50 ans.

Ces examens ont été ordonnés au lendemain de l’appel lancé par Trump à ABC pour que la chaîne licencie Kimmel . Disney a intenté une action en justice en août pour bloquer ces examens anticipés, affirmant que Trump tentait de punir la chaîne en raison de son contenu.

Anna Gomez, commissaire Démocrate à la FCC, a condamné la FCC, affirmant que l’agence avait intimidé ABC pour l’empêcher de diffuser l’émission.

“La FCC n’a aucune autorité légale pour menacer des licences de diffusion au sujet des choix d'invités ou de décisions éditoriales”, a déclaré Anna Gomez.

La FCC enquête également sur l’émission de débat de journée d'ABC “The View”, qui traite de la politique américaine, après avoir déclaré qu’elle était soumise aux règles de temps d’antenne équitable à la suite d’une interview de Talarico en janvier. Disney a déclaré que depuis février, l’émission n’avait invité aucun candidat politique à y participer, invoquant la “campagne de pression” de la FCC.

En février, l’ancien animateur de l’émission de fin de soirée de CBS, Stephen Colbert, a déclaré que les avocats de la chaîne lui avaient interdit de diffuser une interview de Talarico dans son émission; il l’a donc diffusée sur YouTube, où elle a été visionnée plus de 9,5 millions de fois.

Trump a exhorté à plusieurs reprises les diffuseurs à supprimer les émissions humoristiques ou d’actualité qu’il n’apprécie pas, ou qui ont tourné en dérision ou critiqué sa personne ou son administration. Il a également demandé à la FCC de retirer leurs licences à certaines chaînes après avoir critiqué des émissions d’information et d’autres programmes.

Les chaînes de télévision ont besoin d’une licence de la FCC pour utiliser les ondes publiques. Bien que les retraits de licence soient extrêmement rares, les détracteurs affirment que la menace de perdre une licence peut exercer une pression sur les diffuseurs et susciter des inquiétudes quant à l’ingérence du gouvernement dans les décisions éditoriales et de programmation. Les chaînes bénéficient d’une large protection au titre du Premier Amendement en matière de choix de programmation.