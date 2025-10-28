Jeux olympiques-Uber sponsorise les Jeux d'hiver 2026 de Milano-Cortina

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le service de covoiturage Uber

UBER.N s'est engagé comme sponsor des Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina l'an prochain, ont annoncé mardi les organisateurs, qui se préparent à des Jeux où le transport sera probablement l'un des principaux défis à relever.

Uber a déclaré qu'il travaillerait avec 5 000 chauffeurs locaux pour aider à transporter les gens vers et depuis les sites pendant les Jeux olympiques et paralympiques, où les événements se dérouleront dans une grande partie du nord de l'Italie.

Des zones de prise en charge et de dépose dédiées seront disponibles pour les passagers d'Uber sur les sites. Ces dispositions seront complétées par des indications détaillées dans l'application et une cartographie en temps réel afin de minimiser les embouteillages et les temps d'attente.

"L'Italie accueillera un nombre extraordinaire de visiteurs et, pour le comité d'organisation, il est essentiel d'offrir toutes les alternatives de transport possibles", a déclaré Nevio Devide, directeur des recettes de Milano-Cortina 2026, dans un communiqué.

Milan, qui accueillera la cérémonie d'ouverture et des événements en salle tels que le hockey sur glace et le patinage artistique, se trouve à plus de 400 kilomètres (250 miles) de Cortina d'Ampezzo, ville coorganisatrice, située dans les Dolomites.

Les organisateurs ont déclaré en septembre qu'ils avaient recueilli 450 millions d'euros (525 millions de dollars) de parrainage local et qu'ils visaient un objectif de 550 millions d'euros.

Les Jeux olympiques d'hiver se déroulent du 6 au 22 février et les Jeux paralympiques du 6 au 15 mars.

Uber a annoncé en juillet qu'il serait le partenaire officiel des Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles 2028 pour le covoiturage et la livraison à la demande, ainsi que l'équipe des États-Unis.

(1 dollar = 0,8575 euro)