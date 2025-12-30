Les affiches déjà connues pour les huitièmes de finale de la CAN 2025
Le début de l’année va être animé.
Alors que les derniers matchs du groupe C et D ont rendu leur verdict ce mardi soir, on connaît déjà l’ensemble des 16 qualifiés pour la suite de cette CAN 2025, ainsi que quatre des huit affiches de ces huitièmes de finale .…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer