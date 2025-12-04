Jeux olympiques - Ralph Lauren habille les athlètes américains pour les 10e Jeux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amy Tennery et Alicia Powell

Ralph Lauren équipera les équipes olympiques et paralympiques américaines pour la dixième fois lors des Jeux d'hiver de l'année prochaine, en adoptant une esthétique italienne pour la cérémonie d'ouverture, dans le cadre d'un ensemble de plusieurs pièces pour les athlètes.

"Chaque fois que nous recevons le kit, c'est peut-être la partie la plus excitante de l'expérience olympique, enfiler la tenue de la cérémonie d'ouverture", a déclaré Evan Bates, un Olympien à trois reprises et champion du monde en titre de danse sur glace avec sa femme Madison Chock.

Les athlètes américains arriveront à la cérémonie d'ouverture au stade San Siro de Milan vêtus de manteaux de laine blancs hivernaux avec des brandebourgs en bois gravés « Team USA », d'un pull à col roulé frappé du drapeau américain et d'un pantalon de laine.

La marque a entamé son partenariat moderne avec l'équipe américaine à l'occasion des Jeux de Pékin en 2008, où elle a habillé ses athlètes de son look preppy signature, inspiré des années 1920 et 1930, selon le designer américain.

Les débuts ont débouché sur un lien lucratif avec les athlètes du pays et les actions de la marque ont bondi dans la semaine qui a suivi la cérémonie d'ouverture des Jeux de Rio en 2016.

"C'est une opportunité incroyable. Vous avez la possibilité de travailler avec les plus grands athlètes du monde", a déclaré David Lauren, directeur de la marque et de l'innovation.

"Il faut vraiment comprendre l'esprit et l'énergie qui entourent chaque match. Et comprendre les athlètes, comprendre ce qui les met à l'aise lorsqu'ils se présentent sur une scène mondiale devant le monde entier."

La collection sera mise en vente le 4 décembre, alors que la marque connaît un regain de popularité, car elle séduit les jeunes acheteurs et des célébrités comme Taylor Swift, qui a porté une robe Ralph Lauren lors de ses fiançailles avec Travis Kelce, le tight end de la NFL.

"Ralph Lauren a ce style américain classique et il correspond si bien à Team USA", a déclaré Erin Jackson, championne olympique de patinage de vitesse sur 500 mètres aux Jeux de 2022.

Erin Jackson, qui a également participé aux Jeux olympiques de 2018, estime avoir reçu "trois sacs de sport" aux Jeux de Pékin.

"C'est comme la première petite poussée de fierté américaine, de fierté de l'équipe des États-Unis", a déclaré Jackson. "Beaucoup d'entre nous plaisantent en disant que les vêtements sont la meilleure partie de l'équipe