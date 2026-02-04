Jeux olympiques : De la télévision à l'ère numérique, Milano Cortina voit la transformation des médias

L'assouplissement des règles du Comité International Olympique en matière de médias sociaux a donné lieu à un nouvel âge d'or pour les athlètes influents à l'approche des Jeux de Milano Cortina, où les délégations et les concurrents s'efforceront d'atteindre la prochaine génération de fans.

Cortina d'Ampezzo a inauguré une révolution dans le domaine de la radiodiffusion la dernière fois que les Jeux sont venus en ville, en 1956, en devenant les premiers Jeux olympiques télévisés à l'intention d'une audience multinationale.

Sept décennies plus tard, les vidéos de courte durée sur des plateformes comme TikTok, Instagram et YouTube sont reines dans la reine des Dolomites pour capter un public de la génération Z très convoité.

"Ils ne vont pas s'asseoir devant la télévision tous les soirs et allumer NBC comme ma génération a l'habitude de le faire", a déclaré Andrea Geurin, professeur de clinique au Tisch Institute for Global Sport de l'université de New York.

"C'est devenu très fragmenté, et les organisations sportives comme le CIO ou l'USOPC (Comité olympique et paralympique des États-Unis) doivent donc être en mesure d'atteindre les fans par de nombreux moyens différents désormais."

Le CIO a facilité les choses en levant les restrictions sur ce que les athlètes pouvaient publier sur les médias sociaux avant les Jeux d'été de 2024 à Paris, autorisant les enregistrements audio et vidéo depuis le village olympique, les sites de compétition et les zones d'entraînement.

"Cela a complètement ouvert la possibilité pour les athlètes de raconter leur histoire avec leurs mots, comme cela n'avait jamais été fait auparavant", a déclaré Ramsey Baker, vice-président senior d'Aggregate Sports et ancien directeur exécutif d'U.S. Figure Skating.

"Les athlètes ont pu en quelque sorte inviter leurs plus proches partisans à vivre leur journée d'athlète olympique."

Le programme "Team USA Creators" pour les Jeux de Paris a vu 20 créateurs de médias sociaux générer environ 100 millions de vues en publiant du contenu en partenariat avec l'USOPC.

L'USOPC reconduit le programme cette année, avec des athlètes comme la star du rugby Ilona Maher et la médaillée d'or en gymnastique Laurie Hernandez, qui rejoignent des gourous des médias sociaux comme Owen Han - qui compte 4,5 millions de followers sur TikTok - pour créer du contenu pour Team USA.

"Les partenariats avec les créateurs sont devenus l'une de nos meilleures tactiques de marketing, en particulier lorsqu'il s'agit d'atteindre de nouveaux et jeunes fans de Team USA", a déclaré George Fiddler, directeur principal du marketing intégré et du marketing des athlètes à l'USOPC.

L'un de ces créateurs, le gymnaste olympique américain Frederick Richard, a déclaré que son nombre de followers avait presque doublé sur Instagram et TikTok au cours de la semaine qui a suivi sa médaille de bronze aux Jeux de Paris.

M. Richard a déclaré à Reuters qu'il se trouvait dans une position unique pour collaborer avec les athlètes à Milano Cortina, car il savait comment naviguer entre les règles complexes des médias sociaux et la pression de la compétition.

Bien que le CIO ait assoupli ses restrictions en matière de médias sociaux, il n'autorise pas les vidéos de compétition, les vidéos en direct ou les vidéos de plus de deux minutes par message.

"Je me sens très à l'aise dans ce monde, je le comprends et je comprends très bien le point de vue des athlètes parce que je suis l'un d'entre eux", a déclaré M. Richard, qui a accumulé plus de 40 millions de likes sur TikTok.

"Mon travail consiste à essayer d'attirer l'attention sur eux sans qu'ils aient à faire ce travail."