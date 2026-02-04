Marc-André ter Stegen est vraiment maudit

Une tuile après l’autre. Le portier allemand Marc-André ter Stegen ne risque pas de connaître plus de temps de jeu dans son nouveau club. Il venait tout juste de poser ses valises à Gérone, mais le club catalan a annoncé dans un communiqué que le gardien allait devoir subir une intervention chirurgicale aux ischio-jambiers.

🏥 | COMUNICAT MÈDIC: Marc-André ter Stegen serà operat aquest divendres de la lesió que va patir a l’isquiotibial de la cama esquerra en el partit contra el Real Oviedo. Després de la intervenció es determinarà el temps de baixa. pic.twitter.com/709TVIQUrn…

AR pour SOFOOT.com