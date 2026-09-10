JetBlue revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires par siège, mais met en garde contre une hausse des coûts

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(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7)

JetBlue Airways JBLU.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires par siège pour le troisième trimestre, malgré des coûts plus élevés que prévu, la demande étant restée stable malgré les hausses de tarifs, ce qui a fait grimper son action de 1,5 % en milieu de séance.

La guerre en Iran a fait grimper les prix du carburant, alourdissant les coûts des compagnies aériennes du monde entier et les poussant à augmenter le prix des billets et à réduire leurs capacités. Cependant, les consommateurs sont restés globalement insensibles à cette hausse des prix.

La compagnie aérienne new-yorkaise s'attend à ce que son chiffre d'affaires trimestriel par siège-mille disponible augmente de 17 % à 20 %, contre une prévision antérieure de hausse comprise entre 12,5 % et 16,5 %, les tarifs élevés n'ayant pas pesé sur la demande, a-t-elle indiqué.

Toutefois, les coûts augmentent plus rapidement que prévu, en partie en raison des perturbations liées aux conditions météorologiques et au contrôle aérien en juillet et août, a précisé la compagnie, ce qui a entraîné une hausse des annulations et fait grimper les coûts d’exploitation.

La compagnie a indiqué que le nombre de jours de conditions météorologiques défavorables dans les aéroports à travers les États-Unis avait augmenté de 40 % par rapport à la moyenne des trois étés précédents, tandis que les annulations liées au contrôle aérien dans le Nord-Est avaient presque doublé.

JetBlue a revu à la hausse ses prévisions concernant les coûts unitaires hors carburant pour le troisième trimestre, tablant désormais sur une augmentation de 6 % à 8 %, contre 2,5 % à 4,5 % précédemment. La compagnie aérienne a également indiqué qu’elle s’attendait à payer 3,96 dollars par gallon de carburant au cours du trimestre, contre 3,49 dollars dans ses prévisions antérieures, les prix du carburant étant restés élevés.

Tom Fitzgerald, analyste actions chez TD Cowen, a déclaré que la hausse des coûts devrait compenser une grande partie de l’augmentation attendue du chiffre d’affaires par siège. « Nous nous attendons à ce que les inquiétudes concernant l’endettement de la société s’amplifient, en particulier à l’approche de la saison intermédiaire », a-t-il indiqué dans une note d’analyse.

En avril, la directrice générale Joanna Geraghty avait déclaré à ses employés que la compagnie n’envisageait pas de recourir à la faillite cette année, malgré l’impact de la hausse des prix du carburant.

La compagnie a également revu à la baisse ses prévisions de croissance de capacité et table désormais sur une hausse comprise entre 1,5 % et 3,5 % au troisième trimestre, contre une fourchette précédente de 3 % à 6 %.