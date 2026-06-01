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JetBlue revoit à la hausse ses prévisions concernant les coûts de carburant pour le deuxième trimestre
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 13:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne américaine JetBlue

JBLU.O a revu à la hausse lundi ses prévisions concernant les coûts de carburant pour le deuxième trimestre, alors que le secteur aérien mondial est confronté à la hausse des prix du kérosène dans un contexte de perturbations liées à la fermeture du détroit d'Ormuz.

La compagnie s'attend désormais à ce que le prix du carburant se situe entre 4,26 et 4,36 dollars le gallon, contre une prévision antérieure de 4,13 à 4,28 dollars.

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