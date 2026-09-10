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JetBlue revoit à la hausse ses prévisions concernant le prix du carburant pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 13:51
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JBLU.O , la compagnie aérienne JetBlue Airways, s'attend à payer son carburant plus cher au troisième trimestre, la guerre en Iran maintenant les prix à un niveau élevé, tandis que la demande de voyages reste forte.

La compagnie aérienne a déclaré jeudi qu’elle s’attendait à payer 3,96 dollars le gallon de carburant au cours de ce trimestre, contre une prévision antérieure de 3,49 dollars. Son action a reculé d’environ 1 % lors des échanges avant l’ouverture de la Bourse.

La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran a fait grimper les prix du carburant, augmentant ainsi les coûts pour les compagnies aériennes du monde entier. JetBlue a également signalé jeudi des perturbations liées aux conditions météorologiques et au contrôle du trafic aérien en juillet et août, en particulier dans le nord-est des États-Unis, ce qui a entraîné une augmentation des annulations et fait grimper les coûts d’exploitation.

La compagnie aérienne a toutefois indiqué que la tendance positive des réservations s’était poursuivie en septembre, tant en période de forte affluence qu’en période creuse.

La compagnie s'attend à ce que son chiffre d'affaires par siège-mille disponible augmente de 17% à 20% au troisième trimestre, contre une prévision antérieure de 12,5% à 16,5%, misant sur la demande de voyages et la hausse des tarifs des billets.

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