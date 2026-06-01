JetBlue met en garde contre la hausse des coûts du carburant alors que les perturbations liées au conflit en Iran persistent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique et d'informations contextuelles aux paragraphes 2 à 5 et 9)

La compagnie aérienne américaine JetBlue

JBLU.O a revu à la hausse lundi ses prévisions de coûts de carburant pour le deuxième trimestre , alors que les perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz entrent dans leur quatrième mois, accentuant la pression sur le secteur aérien mondial en raison de la hausse des prix du kérosène .

L'attaque américano-israélienne contre l'Iran a entraîné la fermeture de ce détroit stratégique, une voie de communication vitale pour près d'un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz.

Le kérosène, dont le prix s'établissait en moyenne entre 85 et 90 dollars le baril avant les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran en février, oscillait autour de 142 dollars le baril au cours de la dernière semaine de mai, selon l'Association internationale du transport aérien.

La volatilité des prix du carburant a incité les compagnies aériennes du monde entier à augmenter les tarifs passagers et les frais de bagages pour compenser la hausse des coûts, ainsi qu'à réduire la fréquence des vols et les liaisons afin de limiter la consommation de carburant.

La hausse des prix du carburant pèse de manière disproportionnée sur les petits transporteurs comme JetBlue, compte tenu de leur flexibilité financière limitée et de leur vulnérabilité accrue face à l'incertitude.

JetBlue avait suspendu ses prévisions pour l'ensemble de l'année en avril et avait annoncé son intention de ralentir les embauches, de réduire ses capacités et d'augmenter ses tarifs.

La compagnie aérienne prévoit désormais que le prix du carburant se situera entre 4,26 et 4,36 dollars le gallon au deuxième trimestre, contre une prévision antérieure comprise entre 4,13 et 4,28 dollars.

Cependant, JetBlue a déclaré qu'elle comptait "récupérer 40 % ou plus de la hausse des coûts de carburant au cours du trimestre", grâce à des performances opérationnelles stables.

L'action de la société a légèrement progressé avant l'ouverture de la Bourse.

La compagnie aérienne a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires par siège-mille disponible, un indicateur de son pouvoir de fixation des prix, à une fourchette comprise entre 9 % et 12 %, contre une fourchette comprise entre 7 % et 11 % prévue précédemment.

Sa rivale American Airlines AAL.O a déclaré la semaine dernière qu'elle s'attendait également à ce qu'une forte demande amortisse l'impact de la hausse des coûts de carburant.

JetBlue a également fait état d’une "surperformance" sur les liaisons précédemment exploitées par Spirit Airlines après la cessation d’activité de la compagnie en difficulté.

"Bien qu'il soit encore tôt dans la courbe des réservations du troisième trimestre, nous sommes encouragés par la perspective que les tendances actuelles se poursuivent", a déclaré JetBlue dans un document réglementaire.