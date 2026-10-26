JetBlue en hausse alors qu'elle s'efforce d'apaiser les inquiétudes liées à sa dette et revoit à la hausse ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** L'action JetBlue Airways JBLU.O a progressé de 11% à 2,6 dollars en séance prolongée, après que la compagnie a cherché à rassurer les investisseurs quant à sa santé financière

** La société relève ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires par siège pour l’exercice fiscal, les portant de 10% à 12,5% à 13,5% à 14,5%; elle prévoit une nouvelle progression de ses marges au quatrième trimestre malgré une forte hausse des coûts de carburant

** La dette totale au troisième trimestre s'élève à 8,39 milliards de dollars, en baisse par rapport aux près de 8,5 milliards de dollars du trimestre précédent

** La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont reculé, passant de 1,95 milliard de dollars à 1,26 milliard de dollars

** La société indique avoir clôturé le trimestre avec 2,2 milliards de dollars de liquidités et 2,8 milliards de dollars d’actifs non grevés

** JBLU affiche au troisième trimestre une perte ajustée de 60 centimes par action, contre une perte de 40 centimes par action il y a un an

** Wall Street s'attendait à une perte de 55 centimes par action, selon les données compilées par LSEG

** Sur 18 sociétés de courtage, 13 recommandent de “conserver” le titre et 5 de “vendre” ou moins; leur objectif de cours médian est de 4 dollars — données compilées par LSEG

** Un groupe de créanciers de premier plan de JBLU travaille avec un conseiller en restructuration alors que les inquiétudes liées à l'endettement s'intensifient, a rapporté le WSJ vendredi en fin de journée

** À la clôture de vendredi, le titre affichait une baisse de 42,7% depuis le début de l’année