Jet.AI Inc devrait afficher une perte de 1,10 $ par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Jet.AI Inc JTAI.OQ JTAI.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 14 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Las Vegas Nevada devrait déclarer une augmentation de 21,6% de ses revenus à 3,749 millions de dollars contre 3,08 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Jet.AI Inc est une perte de 1,10 $ par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "acheter".

* L'estimation moyenne des bénéfices des analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Jet.AI Inc est de 20,00 $, soit environ 84,7 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 3,06 $

12 août - Ce résumé a été généré par une machine le 12 août à 21:14 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. (Pour toute question concernant les données de ce rapport, veuillez contacter Estimates.Support@lseg.com. Pour toute autre question ou réaction, veuillez contacter RefinitivNewsSupport@thomsonreuters.com)