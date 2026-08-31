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Jessica Fischer, directrice financière de Charter Communications, quittera ses fonctions en octobre
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 22:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Charter Communications CHTR.O a annoncé lundi que sa directrice financière, Jessica Fischer, quitterait ses fonctions le 15 octobre.

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