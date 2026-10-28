Jersey Mike's Subs en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** L'action de la chaîne de sandwichs Jersey Mike's Subs JMKE.N progresse d'environ 6 % à 17,93 dollars

** Bénéfice par action ajusté au troisième trimestre de 23 cents contre 15 cents – données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires à l'échelle du réseau au troisième trimestre de 1,20 milliard de dollars, contre 1,10 milliard il y a un an

** Les ventes à magasins comparables du troisième trimestre ont progressé de 3 %, contre une croissance de 3,9 % l'année dernière

** Prévisions de croissance annuelle des ventes à magasins comparables de 2,5 %, contre une fourchette de 2,5 % à 3,0 % précédemment annoncée

** En tenant compte des fluctuations en cours de séance, le titre affiche une hausse de 18 % depuis le début de l’année