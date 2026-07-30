Jersey Mike's recule lors de ses débuts à la Bourse de New York après une introduction en bourse d'un milliard de dollars américains

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30 juillet - ** Les actions de la chaîne de restauration rapide Jersey Mike's Subs JMKE.N ont chuté de 8,7% lors de leur entrée en bourse à New York, après une introduction en bourse d'un milliard de dollars américains

** Le titre a ouvert à 21 dollars l'action, contre un prix d'introduction de 23 dollars

** Jersey Mike's, dont le siège se trouve à Tinton Falls, dans le New Jersey, et les actionnaires vendeurs ont cédé 43,5 millions d'actions lors de l'introduction en bourse, au prix de 23 dollars par action, soit le point médian de la fourchette de prix annoncée comprise entre 21 et 25 dollars par action

** Cette introduction en bourse permettra de tester la demande des investisseurs pour les introductions en bourse dans le secteur des biens de consommation discrétionnaire, un secteur qui est resté en retrait pendant la majeure partie de l’année 2026

** Fondée en 1956 sous le nom de "Mike's Subs" à Point Pleasant, Jersey Mike's est passée d'une simple sandwicherie de quartier à l'une des enseignes de restauration connaissant la plus forte croissance aux États-Unis

** JMKE compte plus de 3.300 établissements aux États-Unis et au Canada et prévoit de se développer à l'international

** Morgan Stanley, Jefferies et J.P. Morgan ont agi en tant que coordinateurs mondiaux et chefs de file conjoints de l'opération