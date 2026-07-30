Jersey Mike's est évalué à 6,7 milliards de dollars après la chute de son cours lors de son introduction à la Bourse de New York (NYSE)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations issues de l'entretien avec le directeur général et des commentaires d'analystes aux paragraphes 8 et 14) par Utkarsh Shetti, Abigail Summerville et Pritam Biswas

Jeudi, l'action Jersey Mike's JMKE.N a ouvert en baisse de 8,7% par rapport à son prix d'introduction en bourse, valorisant la chaîne de sandwichs à environ 6,7 milliards de dollars lors de ses débuts à la Bourse de New York.

L'opération a permis de lever environ 1 milliard de dollars après une fixation du prix mercredi au milieu de la fourchette annoncée par la société, celle-ci ayant vendu environ 43,5 millions d'actions à 23 dollars chacune.

L'introduction en bourse de Jersey Mike's constitue l'une des plus importantes de ces dernières années dans le secteur de la restauration, permettant à une chaîne de sandwichs en pleine expansion de faire son entrée sur un marché qui a connu peu d'introductions majeures dans le secteur de la restauration depuis le début de la pandémie.

“L’entreprise a été conçue depuis longtemps pour devenir une excellente société cotée en bourse”, a déclaré Charlie Morrison, directeur général de Jersey Mike’s, lors d’un entretien avec Reuters. “Elle présente toute la prévisibilité en termes de performances que les investisseurs apprécient particulièrement… ainsi qu’un immense potentiel d’expansion et de nombreuses perspectives pour développer cette marque à long terme.”

Basée à Tinton Falls, dans le New Jersey, l’entreprise exploite une franchise de sandwichs de type "fast-casual", avec plus de 3.300 points de vente aux États-Unis et au Canada.

Elle prévoit de se développer à l’international, au Royaume-Uni et en Irlande, avec l’ouverture d’un premier point de vente prévue d'ici la fin de cette année, a précisé M. Morrison.

“Nous pensons pouvoir compter non seulement 7.500 points de vente, voire plus, aux États-Unis, mais aussi 7.500 autres en dehors des États-Unis, ce qui représente un potentiel de croissance total de 15.000 points de vente”, a-t-il déclaré.

Cette introduction en bourse teste l’appétit des investisseurs pour le secteur de la grande distribution dans son ensemble, où les émetteurs reviennent progressivement sur le marché après plusieurs années de ralentissement.

“Lever environ 1 milliard de dollars pour une chaîne de sandwichs est déjà un résultat impressionnant et montre que les investisseurs restent disposés à financer de grandes marques grand public bien établies”, a déclaré Lukas Muehlbauer, associé chez IPOX Research.

Les introductions en bourse aux États-Unis ont pris de l’ampleur cette année, principalement sous l’impulsion des introductions dans les secteurs de la technologie, de la défense et de l’industrie, portant le montant total des fonds levés à plus de 140 milliards de dollars, selon les données de Renaissance Capital, un fournisseur d’études spécialisées dans les introductions en bourse et les ETF.

Cette dynamique fait suite à une brève accalmie en début d’année, lorsque le conflit entre les États-Unis et l’Iran avait poussé les émetteurs à la prudence, même si beaucoup commencent désormais à faire abstraction de la volatilité et à aller de l’avant avec leurs projets d’introduction en bourse.

UN TEST DE CONFIANCE POUR LES INTRODUCTIONS EN BOURSE DES ENTREPRISES DE DÉTAIL

Jersey Mike's entre en bourse à un moment où les entreprises de restauration sont confrontées à des taux d'intérêt élevés, à des coûts d'exploitation en hausse et à des budgets des consommateurs sous pression.

L’indice Dow Jones U.S. Restaurants & Bars .DJUSRU , qui suit des entreprises telles que McDonald’s MCD.N , Starbucks

SBUX.O et Chipotle CMG.N , a reculé de plus de 1% cette année, alors que le marché dans son ensemble a progressé d’environ 7%. Suja Life, qui est entrée en bourse en mai, a perdu plus de la moitié de sa valeur.

“Le marché dans son ensemble a connu une plus grande volatilité au cours des dernières séances; je ne m'attarderais donc pas trop sur le fait que les actions aient ouvert en dessous du prix d'introduction en bourse lors de leur premier jour de cotation”, a déclaré M. Muehlbauer.

Inspire Brands, propriétaire de Dunkin', Arby's et Jimmy John's, a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis plus tôt cette année. La chaîne de stations-service Cumberland Farms et Tailored Brands, propriétaire de Men's Wearhouse, ont également déposé des demandes d'introduction en bourse ce mois-ci.

Jersey Mike's a été rachetée l'année dernière par la société de capital-investissement Blackstone dans le cadre d'une opération évaluée à environ 8 milliards de dollars. La chaîne de sandwichs prévoit d'ouvrir 400 magasins au Royaume-Uni et en Irlande en partenariat avec son fondateur et ancien directeur général, Peter Cancro.

Peter Cancro a racheté Mike's Subs à Point Pleasant, dans le New Jersey, en 1975, à l'âge de 17 ans, et a commencé à développer le concept en franchise en 1987. L'entreprise est ensuite devenue Jersey Mike's et s'est développée pour devenir l'une des plus grandes chaînes de sandwichs aux États-Unis.