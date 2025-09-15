JEROME FAVRE NOMMÉ DIRECTEUR OCTG,

SERVICES ET ACCESSOIRES

Meudon (France), 15 septembre 2025 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce la nomination de Jérôme Favre au poste de Directeur Business line OCTG, Services et Accessoires. Il rejoint le Comité Exécutif et prend ses fonctions ce jour.

Jérôme Favre pilotait auparavant les ventes OCTG Hémisphère Est, il succède à Laurent Dubedout. Jérôme et Laurent coopéreront étroitement dans les prochaines semaines pour maintenir la dynamique de la stratégie commerciale du Groupe dans le cadre d’une transition planifiée.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration et Directeur-Général de Vallourec, a déclaré :

«Je suis ravi de promouvoir Jérôme Favre au sein du Groupe et de l’accueillir au Comité Exécutif. Son expérience de plus de dix ans au sein des équipes de ventes OCTG dans des régions stratégiques sera déterminante pour contribuer à accélérer le développement de Vallourec. Jérôme est un professionnel reconnu qui a exercé toute sa carrière dans la commercialisation de produits technologiques. Avec l’ensemble du Comité Exécutif, je remercie Laurent Dubedout pour son engagement et sa contribution ces dernières années au service du Groupe. »

Biographie de Jérôme Favre

Jérôme Favre a rejoint Vallourec en 2013 en tant que responsable des ventes pour l’Afrique de l’Ouest, où il a fortement développé les ventes d’OCTG et déployé les offres de services de Vallourec. En 2016, il prend la direction des ventes OCTG et Line Pipe pour l’Afrique du Nord et l’Europe avant de devenir le directeur commercial Europe Afrique pour ce même secteur. En 2020, il est nommé vice-président des ventes et du marketing pour le Moyen-Orient, avant d’élargir ce périmètre à l’Europe et à l’Afrique. En juin 2025, il est promu Directeur des ventes pour l’Hémisphère Est, l’une des trois régions stratégiques de Vallourec.

De 2008 à 2012, Jérôme a piloté le développement et les ventes à l’export de Duons Telecom, intégrateur de systèmes de télécommunication. Il a débuté sa carrière en 2001 chez Sofrepost, en tant que responsable de projet puis directeur des ventes de solutions logistiques pour le Moyen-Orient.

Âgé de 50 ans, Jérôme est diplômé de Polytech Lyon et titulaire d’un Master de physique (Université Joseph Fourier – Grenoble I).

A propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

