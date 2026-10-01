JERA s'associe à Dell et RHAELM pour développer une infrastructure d'IA au Japon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JERA, le plus grand producteur d'électricité du Japon, va s'associer à Dell Technologies

DELL.N et à RHAELM, un développeur britannique d'infrastructures d'IA, afin d'accélérer le développement des infrastructures d'IA au Japon, ont annoncé jeudi les trois entreprises.

Elles ont signé un protocole d'accord (MoU) visant à développer un cadre standardisé pour la mise en place d'une infrastructure d'IA à l'échelle nationale au Japon, en commençant par un centre de données hyperscale de 15 milliards de dollars à Chiba.

Ce modèle sera d’abord appliqué à un projet à Chiba, où Apollo Global Management prévoit de jouer le rôle de partenaire stratégique en matière d’investissement et de financement pour RHAELM, ont-elles précisé dans un communiqué.

Les entreprises visent à créer dès le départ un modèle standardisé, reproductible et évolutif, afin de réduire les longs délais et la complexité liés au développement indépendant de chaque projet.

Elles souhaitent mettre en place ce modèle en premier lieu au Japon, puis explorer les possibilités de l’appliquer sur d’autres marchés mondiaux.

À Chiba, JERA mettra à disposition un terrain adjacent à sa centrale électrique de Chiba, tandis que RHAELM se chargera du développement, de la construction, de l’exploitation et du financement d’un centre de données IA hyperscale d’une puissance de 400 mégawatts.

Les entreprises prévoient de mettre en service le nouveau centre de données par étapes en 2028 et d’atteindre sa pleine capacité de 400 MW en 2029, a déclaré un responsable de JERA.

JERA fournira une capacité électrique de 400 MW dans le cadre d’un accord d’une durée de 15 à 25 ans, tandis que Dell fournira une infrastructure d’IA standardisée à l’échelle des racks.