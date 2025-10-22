 Aller au contenu principal
JERA Nex BP interrompt le développement du projet éolien américain Beacon en raison de la montée en flèche des coûts
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 11:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec des détails sur le projet au paragraphe 4 et des détails sur la coentreprise et BP aux paragraphes 6 et 7)

JERA Nex BP, une coentreprise entre le principal producteur d'électricité japonais JERA et BP

BP.L , prévoit d'interrompre le développement du projet américain d'énergie éolienne en mer Beacon et de licencier ses employés américains dans les mois à venir, a déclaré la coentreprise dans un communiqué.

Cette décision constitue le dernier revers en date pour le secteur américain de l'énergie éolienne offshore, qui a été frappé par la flambée des coûts en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, de l'inflation et de l'impact de l'opposition du président américain Donald Trump à de tels projets.

JERA Nex BP a déclaré qu'elle ne voyait pas de voie viable pour développer le projet Beacon dans l'environnement actuel et qu'elle mettrait fin à ses activités d'exploitation aux États-Unis.

La capacité de production potentielle du projet était de 2,6 gigawatts, soit suffisamment pour alimenter plus d'un million de foyers dans le nord-est des États-Unis.

La société conservera les droits de concession du projet Beacon au large des côtes du Massachusetts et attendra un moment plus propice pour reprendre le développement, a-t-elle ajouté.

BP et JERA se sont mis d'accord en décembre pour former l'un des plus grands exploitants d'éoliennes offshore au monde . Sa création reflétait le retrait de BP de l'éolien en mer au profit d'opérations pétrolières et gazières plus rentables.

La coentreprise, dont le siège est à Londres, a été officiellement créée en août et regroupe un ensemble d'actifs d'exploitation et de projets de développement aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, au Japon, à Taïwan, en Grande-Bretagne, en Irlande et en Australie. Au moment de sa création, sa capacité de production potentielle nette était de 13 GW.

Environnement

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

