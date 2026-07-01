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JERA crée une filiale à Singapour dédiée à sa stratégie en matière de GNL, à ses achats et à ses investissements
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 10:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JERA, premier producteur d'électricité du Japon, a annoncé mercredi avoir créé une nouvelle entité à Singapour afin de coordonner la planification stratégique, les achats et les investissements sur l'ensemble de ses chaînes de valeur du gaz naturel liquéfié et des carburants à faible empreinte carbone, dans un contexte de volatilité des marchés mondiaux.

La société basée à Singapour, JERA Global Energy Solutions (GES), servira de plateforme exclusive à JERA pour l'approvisionnement à long terme en GNL, alors que l'entreprise cherche à développer une activité GNL plus intégrée et plus flexible, a indiqué JERA dans un communiqué.

Voici plus de détails fournis par JERA:

* JERA GES développera un portefeuille de GNL à long terme stable et diversifié, tout en promouvant des carburants à faible empreinte carbone tels que l’ammoniac et l’hydrogène.

* Elle travaillera en collaboration avec la branche de négoce de JERA, JERA Global Markets (JERAGM), qui continuera à gérer les opérations de négoce et les contrats d’approvisionnement en GNL à court terme d’une durée inférieure à cinq ans.

* Irtiza Sayyed a été nommé directeur général de JERA GES. M. Sayyed a rejoint JERA en avril après avoir occupé divers postes de direction à l’échelle mondiale chez Exxon Mobil

XOM.N pendant environ 20 ans.

* Ryosuke Tsugaru, directeur des carburants à faible empreinte carbone chez JERA, assurera l’orientation stratégique depuis le siège social de JERA et veillera à une étroite cohérence avec la stratégie globale de l’entreprise en matière de GNL et de carburants à faible empreinte carbone.

* Au total, 13 employés, dont M. Sayyed, ont pris leurs fonctions mercredi, et quelques autres collaborateurs seront détachés du siège social dans un avenir proche, a indiqué un porte-parole de l’entreprise.

* JERA, une coentreprise entre Tokyo Electric Power 9501.T et Chubu Electric Power 9502.T , est le plus grand acheteur de GNL du Japon, traitant entre 35 et 40 millions de tonnes de ce combustible ultra-réfrigéré par an.

Environnement

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