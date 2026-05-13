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Jennifer Hyman, cofondatrice de Rent the Runway, quitte son poste de directrice générale ; l'action chute
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 17:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** Les actions de la société de location de vêtements Rent the Runway RENT.O ont chuté de jusqu'à 16,7 % pour s'établir à 3,7 dollars, leur plus bas niveau depuis novembre

** La société annonce que sa cofondatrice, Jennifer Hyman, quittera ses fonctions de directrice générale, de présidente et de membre du conseil d'administration à compter du 15 mai

** Elle nomme Teri Bariquit, actuelle membre du conseil d'administration et experte du secteur de la vente au détail depuis 37 ans, au poste de directrice générale par intérim

** Elle ajoute que Mme Bariquit dirigera la société avec le soutien du président exécutif Dhiren Fonseca et du conseil d'administration, qui mènera une recherche approfondie pour trouver le prochain directeur général

** RENT réaffirme les prévisions annuelles fournies le 14 avril

** À la dernière clôture, l'action avait perdu environ 50 % depuis le début de l'année

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