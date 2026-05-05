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Jefferies voit plus haut sur Sandoz Group
information fournie par AOF 05/05/2026 à 14:08

(Zonebourse.com) - Sandoz s'illustre à la Bourse de Zurich avec un gain de 3,66%, à 65,16 francs suisses, grâce à Jefferies qui a relevé sa cible de cours sur le titre.

Dans une analyse, la banque d'investissement américaine indique préférer Sandoz à Hikma, ce qui reflète des moteurs de marché plus clairs et une meilleure visibilité sur la croissance à moyen terme.

Les analystes estiment que malgré un dépassement mineur de 1% des prévisions de ventes au premier trimestre et une reconduction des objectifs, ils conservent une vision positive des fondamentaux de l'entreprise. Le vent contraire observé sur le segment B2B est bien compris par le marché et Jefferies pense qu'il devrait s'estomper d'ici le second semestre. En parallèle, les effets de change sont désormais attendus à 4% pour l'ensemble de l'exercice 2026, contre 2% auparavant.

La banque d'investissement américaine a décidé de réduire de 1 à 2% son objectif de bénéfice par action à moyen terme, mais a relevé son objectif de cours sur le titre de 81 à 84 francs suisses, tout en restant à l'achat du titre.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/05/2026 à 14:08:00.

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