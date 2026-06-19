Jefferies voit dans la transition chez Diageo une opportunité d'achat

Diageo fait face à un scepticisme persistant du marché quant à sa capacité à relancer sa croissance, mais la transition managériale offre un point d'entrée attractif avant le point stratégique crucial du mois d'août, selon une note de Jefferies publiée vendredi.

D'après le courtier américain, le géant britannique des spiritueux se trouve aujourd'hui au coeur d'un bras de fer entre optimistes ( bulls ) et pessimistes ( bears ) au moment où sa valorisation en Bourse est retombée à des niveaux historiquement bas.

Selon le marché, les investisseurs attendent désormais un signal fort plutôt que de simples ajustements techniques avant de stabiliser leurs prévisions de résultats ( earnings floor ) et de revenir éventuellement sur le titre.

Le duel Bulls vs Bears

Du côté des vendeurs, on s'inquiète de la tendance au déclin structurel du marché des spiritueux, en particulier aux Etats-Unis, mais aussi de la capacité d'exécution du groupe à court terme. Les craintes portent également sur le risque de dilution des marges lié aux baisses de prix et sur la faiblesse des flux de trésorerie (cash-flow), grevés par les coûts de restructuration.

Chez les acheteurs, on perçoit au contraire une opportunité majeure sous la houlette du nouveau directeur général, David Lewis, ce dernier étant décrit par Jefferies comme un dirigeant pragmatique capable de remobiliser les équipes, de réduire les coûts et d'assainir le bilan.

L'exemple AB InBev

D'après Jefferies, l'argument du déclin structurel du marché de l'alcool est exagéré, mais se trouve déjà bien intégré dans les cours. Le professionnel cite en exemple le brasseur belgo-américain Anheuser-Busch InBev, qui a réussi à montrer qu'une exécution rigoureuse pouvait permettre de renouer avec la croissance malgré un environnement macroéconomique complexe.

Concernant les baisses de prix redoutées par le marché, Jefferies temporise : ces coupes devraient rester ciblées (de 15 à 16% du portefeuille global) et temporaires. Et si elles permettent de redynamiser les ventes en volumes, le marché sera prêt à accepter une baisse temporaire des marges, assure-t-il.

Rendez-vous clé le 6 août

De son point de vue, le principal catalyseur identifié reste la journée investisseurs prévue le 6 août prochain, un événement qui devrait marquer la fin de l'incertitude sur les résultats futurs et dissiper les doutes des investisseurs.

À moyen terme, au-delà de l'exercice de transition 2027, Jefferies estime que Diageo conserve le potentiel de générer un retour total pour l'actionnaire de l'ordre de 7 à 11% ( high-single to low-double digit ), soutenu par une croissance modérée des ventes et des rachats d'actions, avant même toute revalorisation du multiple de l'action.

Il reconnaît toutefois que des questions subsistent quant à d'éventuels arbitrages de portefeuille, notamment concernant la participation dans Moët Hennessy ou le sort de la marque Guinness.

Sa recommandation reste à acheter, avec un objectif de cours de 2 000 pence représentant un potentiel haussier de 33%.

Ces commentaires interviennent alors que le nouveau patron du groupe aurait lancé une vaste revue des coûts et des effectifs du groupe afin d'améliorer compétitivité et rentabilité, selon des informations du Financial Times. Celui-ci aurait demandé aux membres du comité exécutif de définir des réductions de dépenses et de personnel, sans préciser pour l'instant l'ampleur des suppressions de postes envisagées.