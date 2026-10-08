Jefferies se montre optimiste sur le secteur américain des croisières ; Royal Caribbean en hausse après une révision à la hausse de sa note

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** L'action de la compagnie de croisière américaine Royal Caribbean RCL.N progresse de 1,2 % à 285,85 dollars en pré-ouverture

** Jefferies relève la recommandation sur RCL de "conserver" à "acheter" et augmente son objectif de cours de 305 à 330 dollars

** La société de courtage relève également son objectif de cours sur Lindblad Expeditions Holdings LIND.O de 29 à 32 dollars; l'action de la société reste stable avant l'ouverture du marché

** "Nous restons optimistes quant aux perspectives à long terme du secteur des croisières, car celui-ci continue de gagner des parts de marché sur le marché mondial des vacances" - Jefferies

** La société de courtage estime que le secteur dispose d’un potentiel de hausse significatif grâce à la solidité de son chiffre d’affaires

** "Nous considérons également les croisières comme une option intéressante en termes de valeur dans divers scénarios macroéconomiques pour l’exercice 2027, les offres terrestres apportant des facteurs favorables supplémentaires au rendement", ajoute Jefferies

** À la clôture d’hier, RCL avait progressé de 1,2 % et LIND affichait une hausse de 143 % depuis le début de l’année