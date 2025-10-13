 Aller au contenu principal
Nikkei 225
46 847,32
0,00%
Jefferies s'attend à des retombées limitées de la faillite de First Brands
information fournie par Reuters 13/10/2025 à 06:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

First Brands doit faire face à un passif total de 11,6 milliards de dollars

*

Les actions de Jefferies ont baissé de plus de 18 % la semaine dernière

*

Exposition de la banque: 43 millions de dollars de créances, 2 millions de dollars de prêts

(Ajout de détails, de contexte et d'informations générales) par Devika Madhusudhanan Nair et Shubham Kalia

La banque d'investissement américaine Jefferies JEF.N a déclaré dimanche que son exposition au fabricant de pièces automobiles en faillite First Brands Group était limitée et que toute perte potentielle serait "facilement absorbable", cherchant ainsi à rassurer les investisseurs après la chute de ses actions la semaine dernière.

First Brands, qui fabrique des filtres, des freins et des systèmes d'éclairage pour l'industrie automobile, s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites le mois dernier, après que ses prêteurs ont commencé à enquêter sur des irrégularités dans les rapports financiers de l'entreprise.

La semaine dernière, Jefferies a révélé que son fonds Leucadia Asset Management, par l'intermédiaire de son fonds de crédit Point Bonita, détenait environ 715 millions de dollars de créances liées à First Brands.

Dans une lettre adressée aux clients et aux actionnaires et publiée dimanche, le directeur général de Jefferies, Rich Handler, et son président, Brian Friedman, ont déclaré que les investissements de la banque dans le fabricant américain de pièces détachées automobiles "comprennent effectivement" 43 millions de dollars de créances de Point Bonita sur le groupe en faillite et une participation de 2 millions de dollars dans les prêts bancaires de First Brands.

"Par rapport à la taille de Jefferies, nous sommes convaincus que toute perte ou dépense liée à ces investissements ou à First Brands peut être facilement absorbée et ne menace pas notre situation financière ou notre dynamique commerciale", ont déclaré Handler et Friedman.

"Nous pensons que l'impact sur notre valeur boursière et notre perception du crédit a été largement exagéré, et nous nous attendons à ce qu'il se corrige rapidement, à mesure que les faits et l'éventail des résultats seront mieux compris""

Les actions de Jefferies ont chuté de plus de 18 % la semaine dernière.

Reuters a rapporté vendredi que l'unité de gestion d'actifs de Morgan Stanley MS.N avait demandé à Jefferies de restituer une partie de l'argent qu'elle avait investi dans le fonds Point Bonita Capital, citant une personne familière avec la situation.

First Brands a un passif total de 11,6 milliards de dollars, tandis que son directeur général Patrick James envisage de quitter son poste.

La banque suisse UBS UBSG.S a noté une exposition de plus de 500 millions de dollars au fabricant de pièces automobiles.

Le ministère américain de la justice a lancé une enquête sur les transactions de First Brands avec ses créanciers et a envoyé une demande de renseignements à la société, a rapporté Reuters au début du mois.

Valeurs associées

JEFFERIES FINL
53,830 USD NYSE +0,19%
MORGAN STANLEY
155,400 USD NYSE +0,16%
UBS GROUP
31,800 CHF Swiss EBS Stocks -2,09%
