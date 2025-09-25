 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Jefferies s'attend à ce que le troisième trimestre de GE Vernova soit modéré, et réduit l'objectif de prix
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Jefferies abaisse l'objectif de prix du fabricant d'équipements électriques GE Vernova GEV.N de 668 $ à 658 $, et maintient la note "hold"

** L'action GEV est en baisse de près de 4 % à 600,47 $ dans les échanges matinaux

** Le nouvel objectif de prix représente toujours une hausse de 4,6% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à un troisième trimestre en demi-teinte après l'aperçu de la commande de turbines de septembre

** "Nous nous attendons à des commentaires de plus en plus baissiers sur l'éolien en raison d'une activité de commande de la sphère de sécurité probablement décevante et de problèmes d'autorisation plus aigus" - Jefferies

** La société de courtage ajoute qu'elle reconnaît les commentaires haussiers continus et la confiance de GEV, mais l'absence d'un roll-forward jusqu'en 2029 conduit déjà à un examen minutieux de la part des investisseurs

** "Nous nous attendons à ce que les créneaux de 2028 soient entièrement réservés, et que l'accent soit mis sur les nouveaux créneaux de 2029 et au-delà à ce stade" - Jefferies

** 24 des 34 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver"; le PT médian est de 692 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de 83,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GE VERNOVA
610,555 USD NYSE -2,86%
